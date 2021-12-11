Gündem MSB komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı
ANKARA

MSB komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, binanın duvarından silahla ateş ederek indiği anlara ilişkin eğitim videosunu sosyal medyadan paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
MSB komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı
Videoda komandoların, binanın duvarından iple inerken, aynı zamanda silah kullandığı ve hedefe ateş ettiği görüldü.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter'daki hesabından komandoların eğitimde çekilen görüntüleri, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler" notu ile paylaşıldı.

MSB paylaştı: Komandolardan nefes kesen eğitim
OYNAT 00:48
MSB paylaştı: Komandolardan nefes kesen eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların eğitiminden görüntüler paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, 'Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, Bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman Komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler...' ifadeleri kullanıldı.


DHA

Videoda komandoların, binanın duvarından iple inerken, aynı zamanda silah kullandığı ve hedefe ateş ettiği görüldü.

DHA

DHA
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