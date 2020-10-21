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Gündem MSB paylaştı Minyatür bomba hedefi tam isabetle vurdu
POLİTİKA

MSB paylaştı: Minyatür bomba hedefi tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, ''Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ASELSAN tarafından geliştirilen Minyatür Bomba Projesi kapsamında test atışı başarıyla tamamladı.
ASELSAN tarafından geliştirilen Minyatür Bomba Projesi kapsamında test atışı başarıyla tamamladı.

MSB'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi."

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