MSB paylaştı: Minyatür bomba hedefi tam isabetle vurdu

MSB'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi."

Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/l57k9fnV4u — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2020

EKONOMİ Türk 'kamikaze drone'lar önümüzdeki yıllarda harp sahalarına damgasını vurabilir