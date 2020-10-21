Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türk kamikaze dronelar önümüzdeki yıllarda harp sahalarına damgasını vurabilir
SAVUNMA SANAYİ

Türk 'kamikaze drone'lar önümüzdeki yıllarda harp sahalarına damgasını vurabilir

Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusuna çok ağır zayiatlar verdiren platformlardan biri de İsrail üretimi 'kamikaze drone'lardı. Hava savunma sistemleri radarları tarafından tespit edilemeyen bu dronelar, önümüzdeki dönemlerde harp alanlarında çok etkili şekilde kullanılacak. Türkiye'nin bu alanda önemli çalışmalarının olduğunu hatırlatan uzmanlar, "STM tarafından üretilen Alpagu, harp sahasında 'anti-personel' konseptinde aktif olarak kullanılan ve etkili bir ürün. Alpagu gibi ürünlerin sahada kullanımı arttıkça ve harp alanına etkisi daha iyi anlaşıldığında çok daha etkili ürünler ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Alpagu'nun hem Libya hem de Suriye'deki terör operasyonlarında kullanıldığı görüldü.
Alpagu'nun hem Libya hem de Suriye'deki terör operasyonlarında kullanıldığı görüldü.

Azerbaycan ordusunun 28 yıl sonra Dağlık Karabağ'da ilk kez böylesine kazanımlar elde etmesinde şüphesiz Türk SİHA'ları ve İsrail 'kamikaze drone'ları önemli rol oynadı.

Ermenistan ordusu, binlerce askerini, yüzlerce tank ve zırhlı aracını, onlarca hava savunma sistemini bu iki platformun saldırılarında kaybetti.

İki konvansiyonel gücün devasa bir coğrafyada gerçekleştirdiği çatışmalarda 'kamikaze dronelarının' önemi daha iyi anlaşıldı.

RADARLARIN TESPİT ETMESİ ÇOK ZOR

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Araştırmacısı Kadir Doğan, S-300 gibi hava savunma sistemlerini dahi vurabilen kamikaze dronelarının çatışmalarda kritik bir rol üstlendiğini söyledi:

"Bu gibi araçların temel kabiliyeti, belli bir irtifadan hedefine yüksek hızlı dalış yaparak, içerisinde yer alan harp başlığı sayesinde hedefini imha edebiliyor. Bu sistemlerin tespit edilip, imha edilmesi de çok zor çünkü radar kesit alanı çok düşük platformlar. Bu nedenle radarlar tarafından tespit edilmesi oldukça zor.

İsrail'e ait Harop kamikaze drone, Ermenistan'a ait çok sayıda zırhlı aracı ve hava savunma sistemini imha etti.

HSS'LER İÇİN MALİYETLİ BİR ÜRÜN

Tespit edildiği durumlarda da birçok hava savunma sisteminin bu platformları imha etmesi ekonomik açıdan çok mantıklı bir karar olmayacaktır zira bir hava savunma füzesinin birim maliyeti ile bu platformların birim maliyetini karşılaştırdığımız zaman birçok hava savunma füzesinin maliyeti çok daha ağır basıyor. O nedenle ekonomik açıdan da akılcı bir karar değil. Tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman, bu platformların sahaya ciddi etkileri olduğunu görmek mümkün."

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI VAR

'Kamikaze drone'larının her geçen gün önem kazandığını ve Türkiye'nin de bu alanda yatırımlarının olduğunu hatırlatan Doğan, "Ülkemizde bu alanda en öne çıkan çalışmaları STM yürütüyor. Özellikle STM’nin Alpagu, döner kanatlı kamikaze platformu sahada aktif olarak kullanılan bir ürün. Ülkemizin dahil olduğu birçok çatışma ortamında bu ürünün kullanımını ve oldukça da etkili bir kullanımını gördük. Bununla birlikte ülkemiz bu platformlarda oldukça yeni. İsrail ise uzun yıllardır bu konuda çeşitli çalışmalar yürütüyor." dedi.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan.

ALPAGU'NUN ETKİ ALANI GENİŞLEYECEK

İsrail'e göre, Türkiye'nin bu ürünlerin üretimine henüz yeni başladığının altını çizen Doğan, şunları söyledi:

"Harop, yapısı itibari ile Alpagu’ya göre çok daha büyük, ağır, hızlı, daha fazla ve daha etkili harp başlığına sahip. Alpagu şuanda yapısı sebebiyle genellikle anti-personel konseptinde kullanılabiliyorken, Harop çok daha farklı kullanım alanlarında, kullanıcısına daha esnek bir kullanım imkanı sunuyor. Ülkemizin bu alanda henüz çalışmalarına, Israil’e kıyasla daha geç başladığını düşündüğümüzde ise bu durum oldukça normal. Alpagu gibi ürünlerin sahada kullanımı arttıkça ve bu gibi ürünlerin harp alanına etkisi daha iyi anlaşıldığı zaman, ülkemizin de bu alanda çalışmaları katlanarak artacak ve çok daha etkili ürünler ortaya çıkacaktır"

SAVUNMA SANAYİ MİMARİSİNDE CİDDİ GELİŞMELERE GEBE

"Kamikaze drone kullanımı önümüzdeki dönemde harp sahasındaki gelişmelere nasıl etki eder?" sorusuna yanıt veren Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Bu platformlar özellikle değişen harp alanları için özel olarak tasarlanmış ürünler. Günümüzde harp alanları geçmişe kıyasla çok daha dinamik, görece tekil unsurlardan oluşan ve konvansiyonel yöntemlerin uygulanmadığı sahalar haline geldi. Bu açıdan bakıldığında bu platformların gelecekte çok daha aktif olarak kullanılacağını söylemek mümkün. Bu durum tabi birçok açıdan, savunma sanayi mimarisinde çok ciddi değişikliklere gebe. Zira böylesine tehdit unsuru oluşturan bir ürüne karşı çok daha yenilikçi savunma yaklaşımları geliştirilmesi gerekiyor. Çok daha ucuz maliyetli, harcanabilir hava savunma sistemlerinin ortaya çıkmasına ve bu platformlara karşı çözüm üretmesine gelecekte şahit olacağız."

Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak
OYNAT 03:12
Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta yoğun şekilde kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, başarılı performansıyla dünya basınının gündemindeydi. Amerikan Forbes dergisi, 'Envanterine yeni SİHA'lar ekleyecek olan Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor' ifadelerini kullanırken, Financial Times gazetesi 'Türk SİHA'ları, ABD, Çin ve İsrail'e ciddi rakip oldu' vurgusunu yaptı. Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkeler de Bayraktar SİHA siparişi için Türkiye'nin kapısını çalacaklarını açıkladı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına damgasını vuran Türk SİHA'larının dünya basınındaki yansımalarını anlattı:


Abone Ol Google News
Alpagu rüzgarı esecek

Alpagu rüzgarı esecek

'Kamikaze drone'ların etki alanı genişliyor.
112 tonaltın için savaşıyor

112 ton
altın için savaşıyor

​Rus şirket bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.
CHP Kılıçdaroğlunun fotoğrafını Muharrem İnceyi kırparak paylaştı

​'Türkiye'nin desteğini alarak bugünlere geldik.'

Elimizde deliller var

Elimizde deliller var

Ermenistan teröristleri orduya dahil etmeye başladı.
Skandal sözler

Skandal sözler

​Fransız bakan İslam dünyasını ayağa kaldıracak.
Kimyasal alarm!

Kimyasal alarm!

Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül bulundu.
Havada da<br>göz açtırmıyor

Havada da
göz açtırmıyor

​Bir insansız hava aracını daha düşürdü.
Dünyaya<br>umut veriyoruz

Dünyaya
umut veriyoruz

​Erdoğan, darbe heveslilerinin son çırpınışları olduğunu vurguladı.
Zengilan kurtarıldı

Zengilan kurtarıldı

​Hocavend'in Veng köyünün ismi Çınarlı olarak değiştirildi.
Suskunluk Türk'e yakışıyor mu?

Suskunluk Türk'e yakışıyor mu?

​Bahçeli'den Türk dünyasına Azerbaycan sitemi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.