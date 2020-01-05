MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Gündem

AK Parti'den ABD-İran gerilimine ilişkin ilk açıklama: Irak'ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir" dedi.