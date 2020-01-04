Evlat nöbetinden etkilenip kaçtı

2016’da PKK’ya götürülen S.B. isimli erkek çocuk, HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinden etkilenerek örgütten kaçtı. Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olan 16 yaşındaki S.B., Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Daha sonra ailesiyle buluşturulan S.B., HDP aracılığıyla PKK’ya katıldığını belirterek çok pişman olduğunu söyledi.
MAAŞLARINI KESİN
- Evlat nöbetinde 123 gün geride kalırken, oğlu Vedat’ı bekleyen Şeyhmus Kaya, HDP’lilere tepki gösterdi. “Bunlarda vicdan, merhamet yok” diyen gözü yaşlı baba, “Buradan devletime sesleniyorum: HDP’li milletvekillerinin maaşı kesilsin. Aldıkları maaş bize zulüm ve kurşun olarak geri dönüyor. Çocuklarımızı kaçırıyorlar” dedi. Oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Celil Begdaş ise “Çocuğum gelse bile bütün çocuklar dönmeden eylemi bırakmayacağım” diyerek ailelerin kararlılığına dikkat çekti.