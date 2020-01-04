Evlat nöbetinden etkilenip kaçtı

Spor

Transferler Antalya’ya inecek

Ara transferde şuana kadar 3 isimle söz kesen Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru ile görüşmelere başlandığını resmen KAP’a bildirdi. Kadroda açılacak kontenjanın ardından Saracchi, Onyekuru ve Sekidika sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak ve Antalya kampına katılacak.