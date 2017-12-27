Muayene sırasında doktorun cep telefonu patladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar, hastasını muayene ettiği sırada cebindeki telefonu patlayarak alev aldı. Sol bacağında yanık oluşan doktor, pantolonunu çıkartarak acil servise başvurdu.
Yanık oluşan bölge nedeniyle tedavi olan Başpınar, olayda panik yaşadığını ifade etti.
Olay nedeniyle adli tıp raporu da tutulan Başpınar, konuyu tüketici haklarına taşıyacağını ve firmadan şikayetçi olduğunu ifade etti.
"Yasal olarak şikayetçi olacağım"
Olayın şokuyla Acil Servis'e başvurduğunu anlatan doktor Cem Başpınar, o anları anlattı.
- Telefonun cebindeyken bir anda bataryasından kaynaklı bir problem yaşadığını aktaran Başpınar, "Pazar günü burada nöbet esnasında işlerimi hallettim. Ayağa tam kalkma esnasında cep telefonu cebimdeydi. Ayağa kalkarken aniden bir patlama oldu. Duman çıktı. Onun üzerine ben hemen üzerimi çıkardım. Arkasından da olayın şaşkınlığıyla telefon da cebim yandığı için dışarı çıktı, zemini dahi yaktı. Öncesinde bacağında herhangi bir ısınma, beni uyaracak bir şey olmadı. Telefonum da şarjda değildi. Öyle bir olay oldu. Akabinde aşağıda yaralanmamla ilgili gerekli acil servise başvurdum. Orada ilk muayenem yapıldı. Sonrasında görevime devam ettim. Yasal olarak şikayetçi olacağım. En azından bu sorunun bir daha yaşanmaması için uyarıcı olur diye düşünüyorum. Telefon batarya kısmı patladığı için bana temas eden kısmı ekran kısmı olduğu için birazcık daha ucuz kurtuldum. Eğer batarya kısmı bacağıma temas eder halde olsaydı çok daha vahim bir sonucu olabilirdi. O anda telefonla da konuşuyor olabilirdim. Yine de ayağımda bir sıkıntı, basit ama çok da ağır bir şeyle de karşılaşabilirdik. Neticede etkisi oldu yine bacağıma. Onunla ilgili de tutanağımız ve raporumuz var" diye konuştu.
Öte yandan firmanın Dr. Çem Başpınar’ı arayarak özür dilediği belirtildi.
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