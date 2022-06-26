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BURSA

Mudanya Kavşağı’nda çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bağlantı kolu çalışmalarına hızla devam ediyor. Başkan Alinur Aktaş, “Yapılacak bağlantı ile Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler istikametinden gelen araçlar, Orhaneli Kavşağı veya Acemler Kavşağı’na gitmek zorunda kalmadan buradan ana yola bağlanabilecek” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mudanya Kavşağı’nda çalışmalar hızlandı
Mudanya Kavşağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da günlük ortalama yoğunluğun 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yüzde 10-12 daha fazla yoğunluğun bulunduğu Acemler’deki trafiği rahatlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Acemler Kavşağı bağlantı kollarında şerit genişletmesi yapan, Hayran Cadde ile Oulu Cadde’yi birbirine tüp geçitle bağlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafiği doğrudan etkileyen Mudanya Kavşağı’ndaki çalışmalara da hız verdi. Mudanya Kavşağı’nda projelendirilen ve Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların, ‘stadyumun yanından’ şehir merkezi yönüne bağlantısını sağlayacak kolda asfaltlama başladı.

TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Kavşağı’nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da Acemler’e gelmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkan tanıyan köprü-bağlantı yolu çalışmalarını daha önce tamamladıklarını hatırlattı.

Çalış-maların hızlandığını belirten Başkan Aktaş, “Yapılacak bağlantı ile Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler istikametinden gelen araçlar, Orhaneli Kavşağı veya Acemler Kavşağı’na gitmek zorunda kalmadan buradan ana yola bağlanabilecek. Bu projenin ikinci ayağını oluşturan Mudanya yolu bağlantı viyadüğü ile de bu araçların doğrudan Mudanya yoluna ve İzmir yoluna bağlantısı sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

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