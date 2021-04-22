Muğla bir kez daha sallandı

Ekonomi

AKINCI silahlandı: İlk atış testini başarıyla tamamladı

BAYKAR Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), bugün gerçekleştirilen ilk atış testini başarıyla tamamladı. Atışta, Roketsan tarafından geliştirilen akıllı mühimmatlar ve ilk kez kullanılan MAM-T yer aldı.