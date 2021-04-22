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MUĞLA

Muğla bir kez daha sallandı

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla bir kez daha sallandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 22.49'da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem daha
GÜNDEM
Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem daha

Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Prof. Dr. Sözbilir: Datça açıklarındaki depremlerin İstanbul ve İzmir'le bağlantısı yok
GÜNDEM
Prof. Dr. Sözbilir: Datça açıklarındaki depremlerin İstanbul ve İzmir'le bağlantısı yok
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