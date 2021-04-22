Muğla bir kez daha sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 22.49'da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Depremin 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 22.49'da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Depremin 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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