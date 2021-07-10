Narkotik köpeği 'Coco’ haziran ayının 'en başarılısı’ oldu



Narkotik suçlarla mücadele alanında önemli bir yere sahip olan hassas burunlu köpekler emniyet ve jandarma teşkilatının uyuşturucu ile mücadelesindeki en büyük yardımcıları olmaya devam ediyor.

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Turizm sezonun açılması ile birlikte narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları daha da hızlandı. Turizm kenti Muğla’nın uyuşturucu trafiğinin en fazla yaşandığı iller arasında yer alması sebebiyle Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirlikleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, narkotik köpekleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

COCO YAKALAR!

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde görevli 2 yaşındaki Belçika Malinois cinsi Coco isimli dişi köpek Marmaris öncelikli olmak üzere, Muğla bölgesinde gerçekleştirilen çok sayıda narkotik operasyonlarında başarılı oldu.

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Tacirlerin bulunmayacağını düşündükleri yerlere sakladıkları uyuşturucuyu hassas burunları ve eğitimleri sayesinde bulan Coco, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Nisan ayından sonra Haziran ayında da 'ayın narkotik arama köpeği' seçildi.