Gündem Narkotik köpeği Coco haziran ayının en başarılısı oldu
MUĞLA

Narkotik köpeği 'Coco’ haziran ayının 'en başarılısı’ oldu

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde görevli ‘Coco’ isimli köpek, Nisan ayından sonra Haziran ayının da en başarılı narkotik arama köpeği seçildi.

Haber Merkezi İHA
Muğla haber: Narkotik köpeği Coco’ haziran ayının en başarılısı’ oldu
Coco uyuşturucu tacirlerin bulunmayacağını düşündükleri yerlere sakladıkları uyuşturucuyu hassas burnu sayesinde buluyor.


Narkotik suçlarla mücadele alanında önemli bir yere sahip olan hassas burunlu köpekler emniyet ve jandarma teşkilatının uyuşturucu ile mücadelesindeki en büyük yardımcıları olmaya devam ediyor.

İstanbul’da 11 ilçede eş zamanlı narkotik operasyonu: 20 gözaltı
GÜNDEM
İstanbul’da 11 ilçede eş zamanlı narkotik operasyonu: 20 gözaltı

Turizm sezonun açılması ile birlikte narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları daha da hızlandı. Turizm kenti Muğla’nın uyuşturucu trafiğinin en fazla yaşandığı iller arasında yer alması sebebiyle Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirlikleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, narkotik köpekleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

COCO YAKALAR!

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde görevli 2 yaşındaki Belçika Malinois cinsi Coco isimli dişi köpek Marmaris öncelikli olmak üzere, Muğla bölgesinde gerçekleştirilen çok sayıda narkotik operasyonlarında başarılı oldu.

Tarihin en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı
GÜNDEM
Tarihin en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı

Tacirlerin bulunmayacağını düşündükleri yerlere sakladıkları uyuşturucuyu hassas burunları ve eğitimleri sayesinde bulan Coco, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Nisan ayından sonra Haziran ayında da 'ayın narkotik arama köpeği' seçildi.

Abone Ol Google News
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

​Marmara'da balıkların görünmeye başladı.
Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

İki lider İsrail-Filistin ihtilafındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Bayram tatili erken başladı

​Beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Fatura şoke etti

Fatura şoke etti

​817 liralık doğalgaz faturasına itiraz etti: 96 liraya düştü

​Savunma Sanayii Başkanı iki müjde birden verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.