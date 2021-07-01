​Tarihin en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarının tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri, uyuşturucu satıcısı 311 şüpheliyi belirledi.

ŞAFAK VAKTİ ‘VATAN’ OPERASYONU

Polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla isim ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün şafak vakti 265 adrese eş zamanlı ‘Vatan’ adı verilen operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonlarda 253 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 tabanca, 8 tüfekle uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

EKİPLER 58 KAÇAĞIN PEŞİNDE

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aşkın Söğüt ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 253 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun, Cumhuriyet tarihinin narkotik suçlara yönelik tek seferde yapılan en büyük operasyonu olduğunu belirten Vali Gül, “Gaziantep’te narkotik suçlarla ilgili 2 yıldır yoğun şekilde devam eden çalışmalarımız vardı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesiyle 5 aylık saha çalışması neticesinde, 311 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Ele geçiremediğimiz 58 şüpheli var, onları da inşallah kısa süre içerisinde yakalayacağız” diye konuştu.

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