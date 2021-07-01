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GAZİANTEP

Tarihin en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı

Gaziantep’te, 5 ay süren takibin ardından 2 bin 124 polisin katılımıyla düzenlenen ve ‘Vatan’ ismi verilen uyuşturucu operasyonunda, 253 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül, operasyonun, Cumhuriyet tarihinin narkotik suçlara yönelik bir seferde yapılan en büyük operasyonu olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tarihin en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı
Polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla isim ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün şafak vakti 265 adrese eş zamanlı ‘Vatan’ adı verilen operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarının tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri, uyuşturucu satıcısı 311 şüpheliyi belirledi.

ŞAFAK VAKTİ ‘VATAN’ OPERASYONU

  • Polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla isim ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün şafak vakti 265 adrese eş zamanlı ‘Vatan’ adı verilen operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonlarda 253 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 tabanca, 8 tüfekle uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

EKİPLER 58 KAÇAĞIN PEŞİNDE

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aşkın Söğüt ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 253 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun, Cumhuriyet tarihinin narkotik suçlara yönelik tek seferde yapılan en büyük operasyonu olduğunu belirten Vali Gül, “Gaziantep’te narkotik suçlarla ilgili 2 yıldır yoğun şekilde devam eden çalışmalarımız vardı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesiyle 5 aylık saha çalışması neticesinde, 311 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Ele geçiremediğimiz 58 şüpheli var, onları da inşallah kısa süre içerisinde yakalayacağız” diye konuştu.

388 EKİP İLE NOKTA ATIŞI

  • Vali Gül, 2 bin 124 polisin katılımıyla oluşturulan 388 ekibin yer aldığı operasyonda, şüphelilerin nokta operasyonuyla yakalandığını dile getirerek, mücadelenin kesintisiz süreceğini kaydetti. Öte yandan 253 şüphelinin, emniyetteki sorgulamalarının ardından ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ ile ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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