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MUĞLA

Muğla haberleri: Muğla'da evi ve eşyaları tamamen yandı: Cumaya gidecek elbisem yok

Muğla'da evi ve eşyaları tamamen yandı: Cumaya gidecek elbisem yok

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Algı Mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında eski ahşap çatılı bina tamamen yandı. Mehmet ve Düriye Şahin çifti evsiz ve eşyasız kalarak mağdur oldu. Mehmet Şahin, "Cumaya gidecek elbisem yok" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Şahin
Mehmet Şahin

Mehmet ve Düriye Şahin çiftinin evinin bitişiğindeki mutfak bölümü dışında üç oda ve içindeki beyaz eşyalar ile birlikte tüm giyim eşyaları da yandı. Ahşap çatılı evin yanmasının ardından akrabalarında kalan yaşlı çift için Mahalle Muhtarı Abdülkadir Bulut Kaymakamlık, Menteşe Belediyesi ve AFAD ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Mehmet ve Düriye Şahin çifti

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, evi yanan vatandaş için Kaymakamlık, AFAD ve Menteşe Belediyesi olarak gerekli nakdi ve malzeme yardımı yapılacağını belirtirken, “Algı Mahallemizdeki Mehmet Şahin isimli vatandaşımız için gerekli adımları attık.

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En kısa zamanda Kaymakamlık, Belediye ve AFAD olarak evinin tadilatı yapılarak kış ayları gelmeden yanan evin tadilatı yapılması ve kış aylarını evinde geçmesi için çalışıyoruz” dedi.

Ailenin eşyaları ile birlikte tüm giyim eşyaları da yandı.

“Cuma namazına gidecek elbisem kalmadı”

Yangında tüm giyim eşyalarının yandığını belirten Mehmet Şahin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Giyim eşyalarımın hepsi yanmış. 6 takım elbisem vardı hepsi yandı. Cuma’ya gidecek temiz elbisem kalmadı. Çamaşır makinesi, fırınım vardı, tüplerim vardı bunların hepsi gitti. Yorgan, yastık, koltuklar hepsi yandı. Sadece üzerimizdeki elbiseler kaldı. Menteşe Belediyemizden tuğla istiyorum. Evimizin 2 metresi hazine arazisi görünüyor. Bunu da 2 metre içeriye çektirmek istiyorum. Bunun yanında evin çatısı için çimento, demir ve ahşap keresteye ihtiyacım var.”

Ailenin eşyaları ile birlikte tüm giyim eşyaları da yandı.

Ailenin eşyaları ile birlikte tüm giyim eşyaları da yandı.

Ailenin eşyaları ile birlikte tüm giyim eşyaları da yandı.
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