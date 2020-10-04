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Gündem İkitellide sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü
İSTANBUL

İkitelli'de sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacıda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Haber Merkezi İHA
Yangın ve itfaiye ekiplerinin çalışması drone ile havadan görüntülendi.
Yangın ve itfaiye ekiplerinin çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir oto yedek parçacısında çıkan yangın kontrol altına alındı. Sanayi sitesinin kapalı olması nedeniyle olası bir faciadan dönülen yangın, drone ile havadan görüntülendi.

İHA

Yangın, İstanbul Başakşehir’de bulunan Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto yedek parçacıda çıktı. Pazar günü olması nedeniyle kapalı olan sanayi sitesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA

Yedek parçacıdan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Alevlere teslim olan iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İHA

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangın ve itfaiye ekiplerinin çalışması drone ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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