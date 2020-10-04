Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon dolar oldu.
Türkiye ihracatında yeniden ilk sıraya yerleşen endüstrinin, toplam dış satımdan aldığı pay da yüzde 17,5 olarak kayıtlara geçti.
- Otomotiv sektörünün ocak-eylül ihracatı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 24 gerileyerek 17,1 milyar dolar oldu.