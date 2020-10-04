Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi eylülde gerçekleştirdiği 2,6 milyar dolar ihracatla yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Otomotiv sektörünün ocak-eylül ihracatı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 24 gerileyerek 17,1 milyar dolar oldu

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında yeniden ilk sıraya yerleşen endüstrinin, toplam dış satımdan aldığı pay da yüzde 17,5 olarak kayıtlara geçti.

  • Otomotiv sektörünün ocak-eylül ihracatı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 24 gerileyerek 17,1 milyar dolar oldu.

Pandemi döneminde rekor talep: Üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı
EKONOMİ
Pandemi döneminde rekor talep: Üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı
Abone Ol Google News
Türkiye saldırıyı kınadı

Türkiye saldırıyı kınadı

​Ermenistan ordusu, sivil yerleşim alanlarını vurdu.
Sergen Yalçından farklı kadro

Sergen Yalçın'dan
'farklı' kadro

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
Taksim Camiinde sona doğru

Taksim Camii'nde sona doğru

Yüzde 80'i tamamlandı, iskeleler söküldü.

​Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: 22 kişi hayatını kaybetti.
Bu fotoğraf çok konuşulmuştu

Bu fotoğraf çok konuşulmuştu

​Taksicilerin sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı.

​İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti oldu.

Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı söylediler.

​Atina müzakere masasını sabote ediyor.

10 liraya kadar geriledi: Tüketici de memnun.

​Ermenistan ordusu sahadaki kontrolünü kaybetti.

​Hastanedeki odasından dünyaya mesaj gönderdi.

Erdoğan, PKK'yı koruyan ABD ve Rusya'ya mesaj verdi.

​İnsan üzerinde deneyler başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.