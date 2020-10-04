Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat Türkiye'nin otomotiv endüstrisi eylülde gerçekleştirdiği 2,6 milyar dolar ihracatla yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Otomotiv sektörünün ocak-eylül ihracatı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 24 gerileyerek 17,1 milyar dolar oldu

Haber Merkezi 04 Ekim 2020, 14:23 Son Güncelleme: 04 Ekim 2020, 14:26 AA