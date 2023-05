Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı: CHP'nin kaset kumpasını reddetti

Kaçak FETÖ'cülerin yurt dışından kendisine saldırdığını vurgulayan İnce şöyle devam etti: "Pazar günü oğlumun 10 milyon havale yapmışlar. Ya bu kadar itibar suikastı yapılır mı? Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu fizik öğretmeni olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan yok bana çamur atıyorlar. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Diğer yandan da PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum. İstedikleri kadar montaj kaset dekont yapsınlar her evden bir oy istiyorum. 'Para aldı çekilemez' diye atılan iftiralara, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. benim bu kumpaslardan korkum yok.