Muharrem İnce: Kameralar eşliğinde CHP’den hesap sormalıydım
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri gecesi CHP'den istifa etmemekle hata yaptığı itirafında bulundu. CHP yönetiminin kendisine oy vermediğine inandığını söyleyen İnce, "O gece kameralar eşliğinde CHP'ye gitmeliydim. 'Yazıklar olsun' demeliydim. Kemal Bey'in afişini astılar benimkini asmadılar" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sürecinde kendisine destek çıkmamakla suçladığı CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor.
"13 BİN SANDIKTA GÖZLEMCİ YOKTU"
HaberTürk'teki Teke Tek programına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin 13 bin sandığa gözlemci koymadığını belirterek şunları söyledi:
Bir şirkete vermiş bu işi o şirket bir numaralı faturasını el faturası ile kesmiş. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım sandık işinden banane bunu parti koruyacak. 13 bin sandığa gözlemci koymamış acemi bir şirkete vermiş.
Kameralar eşliğinde CHP Genel Merkezi'ne gitmeliydim. İçeri girmeliydim, sonucu verin bakalım bana. Veremeyeceklerdi, sistem çökmüş. Dışarı çıkıp, "Arkadaşlar oylarıma sahip çıkamadılar, yazıklar olsun bunlara, bilmiyorum kaldı mı kalmadı mı?" demeli, bunu yapmalıydım.
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O gün istifa etmeliydim. Bunu bir plan dahilinde yapmışlar, benim seçilmemi istemediler. Adım gibi eminim, oy vermediklerine inanıyorum. Afişlerimi göndermediler. Pek çok ilde afişim asılmadı. Kemal Bey'i astılar beni asmadılar.