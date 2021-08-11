Muharrem İnce: Kameralar eşliğinde CHP’den hesap sormalıydım

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sürecinde kendisine destek çıkmamakla suçladığı CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

"13 BİN SANDIKTA GÖZLEMCİ YOKTU"

HaberTürk'teki Teke Tek programına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin 13 bin sandığa gözlemci koymadığını belirterek şunları söyledi:

Bir şirkete vermiş bu işi o şirket bir numaralı faturasını el faturası ile kesmiş. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım sandık işinden banane bunu parti koruyacak. 13 bin sandığa gözlemci koymamış acemi bir şirkete vermiş.

OYNAT 02:03 Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi Şaban Sevinç, CNN Türk yayınında, Halk TV'nin genel müdürü olduğu zamanlar CHP yönetiminin, kendisinden o zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yayınlamamasını istediğini söyledi. Sevinç, “24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz. Bana CHP genel başkan yardımcısı 'başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlanmaması istendi” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"BANA OY VERMEDİKLERİNE İNANIYORUM"

Kameralar eşliğinde CHP Genel Merkezi'ne gitmeliydim. İçeri girmeliydim, sonucu verin bakalım bana. Veremeyeceklerdi, sistem çökmüş. Dışarı çıkıp, "Arkadaşlar oylarıma sahip çıkamadılar, yazıklar olsun bunlara, bilmiyorum kaldı mı kalmadı mı?" demeli, bunu yapmalıydım.

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O gün istifa etmeliydim. Bunu bir plan dahilinde yapmışlar, benim seçilmemi istemediler. Adım gibi eminim, oy vermediklerine inanıyorum. Afişlerimi göndermediler. Pek çok ilde afişim asılmadı. Kemal Bey'i astılar beni asmadılar.