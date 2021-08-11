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POLİTİKA

Muharrem İnce: Kameralar eşliğinde CHP’den hesap sormalıydım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri gecesi CHP'den istifa etmemekle hata yaptığı itirafında bulundu. CHP yönetiminin kendisine oy vermediğine inandığını söyleyen İnce, "O gece kameralar eşliğinde CHP'ye gitmeliydim. 'Yazıklar olsun' demeliydim. Kemal Bey'in afişini astılar benimkini asmadılar" dedi.

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Muharrem İnce: Kameralar eşliğinde CHP’den hesap sormalıydım
​Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sürecinde kendisine destek çıkmamakla suçladığı CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

"13 BİN SANDIKTA GÖZLEMCİ YOKTU"

HaberTürk'teki Teke Tek programına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin 13 bin sandığa gözlemci koymadığını belirterek şunları söyledi:

Bir şirkete vermiş bu işi o şirket bir numaralı faturasını el faturası ile kesmiş. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım sandık işinden banane bunu parti koruyacak. 13 bin sandığa gözlemci koymamış acemi bir şirkete vermiş.

Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
OYNAT 02:03
Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
Şaban Sevinç, CNN Türk yayınında, Halk TV'nin genel müdürü olduğu zamanlar CHP yönetiminin, kendisinden o zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yayınlamamasını istediğini söyledi. Sevinç, “24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz. Bana CHP genel başkan yardımcısı 'başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlanmaması istendi” ifadelerini kullandı.

"BANA OY VERMEDİKLERİNE İNANIYORUM"

Kameralar eşliğinde CHP Genel Merkezi'ne gitmeliydim. İçeri girmeliydim, sonucu verin bakalım bana. Veremeyeceklerdi, sistem çökmüş. Dışarı çıkıp, "Arkadaşlar oylarıma sahip çıkamadılar, yazıklar olsun bunlara, bilmiyorum kaldı mı kalmadı mı?" demeli, bunu yapmalıydım.

O gün istifa etmeliydim. Bunu bir plan dahilinde yapmışlar, benim seçilmemi istemediler. Adım gibi eminim, oy vermediklerine inanıyorum. Afişlerimi göndermediler. Pek çok ilde afişim asılmadı. Kemal Bey'i astılar beni asmadılar.

Muharrem İnce yangınlara müdahale eden askerleri görmezden geldi: Neden yok anlayabilmiş değilim
OYNAT 00:39
Muharrem İnce yangınlara müdahale eden askerleri görmezden geldi: Neden yok anlayabilmiş değilim
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuk olduğu canlı yayında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin konuştu. Yangın bölgelerine yaptığı ziyaretleri anlatan İnce, alanda hiç asker görmediğini iddia etti.

Yangın bölgesinde fotoğraf çekip ayrılan Muharrem İnce'ye tepki: Poz vermeyle olmaz icraat yap icraat
OYNAT 00:22
Yangın bölgesinde fotoğraf çekip ayrılan Muharrem İnce'ye tepki: Poz vermeyle olmaz icraat yap icraat
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya Manavgat'taki yangın bölgesinde vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Yanan alanda fotoğraf çektiren İnce'ye vatandaş, 'fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat yap icraat.' diye seslendi. İnce ise, 'doğru söylüyorsun' demekle yetindi.

Öte yandan Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesine giderken paylaşılan fotoğrafı üzerinden, 'İn o helikopterden, oradan halk görünmez' paylaşımını yapmıştı.

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