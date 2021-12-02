Gündem Muharrem İnce Millet İttifakının Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
POLİTİKA

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Abdullah Gül olacağını duyduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce: Millet İttifakının Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
Abdullah Gül - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınında, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıllardır mensubu olduğu CHP tarafından bir önceki seçimde cumhurbaşkanı adayı gösterilen İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde Abdullah Gül'ü aday göstermek istediğini ifade etti.

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
OYNAT 00:30
Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Abdullah Gül olacağını duyduğunu ifade etti.

"GÜL İSMİNDE ANLAŞACAKLARINI DUYUYORUM"

Millet İttifakı'nın diğer paydaşları tarafından Kılıçdaroğlu'nun talebinin kabul görmediğini ve kendisinin aday gösterildiğini ifade eden İnce, "Meral Hanım ve Ben bastırdığımız için vazgeçtiler projeden. Yoksa adayları Gül'dü. Ben anlaşacaklarını düşünüyorum Sayın Gül üzerinde, bekliyorum ben de duyuyorum." dedi.

Muharrem İnce çark etti: 'Bir daha gelmem' dediği kanala yeniden konuk oldu
GÜNDEM
Muharrem İnce çark etti: 'Bir daha gelmem' dediği kanala yeniden konuk oldu

Muharrem İnce çark etti: 'Bir daha gelmem' dediği kanala yeniden konuk oldu
OYNAT 00:29
Muharrem İnce çark etti: 'Bir daha gelmem' dediği kanala yeniden konuk oldu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz yılın mayıs ayında konuk olduğu Haber Global canlı yayınını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını verdikleri gerekçesiyle terk etmişti. O gün 'Ben bir daha sizin kanalınıza gelmem' ifadelerini kullanan İnce, bugün aynı kanaldaki canlı yayına konuk oldu. İnce, o günkü tepkisinin kanala veya sunucuya olmadığını belirtti.
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