Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Mayıs 2020'de konuk olduğu Haber Global yayınını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı konuşmasına yer verilmesi nedeniyle terk etmişti.

"DAHA DA SİZİN KANALINIZA GELMEM" DEMİŞTİ

Erdoğan'ın açıklamaları için kendisinin konuk olduğu yayının bölünmesine tepki gösteren İnce, "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam" ifadelerini kullanmıştı.

İnce, yaklaşık bir buçuk yıl sonra, aynı kanaldaki aynı sunucu ve konukların da yer aldığı bir programa konuk olarak verdiği sözü unuttu.

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İNCE ÇARK ETTİ: TEPKİM SİZE VEYA KANALA DEĞİLDİ

İnce, "Daha önce sizinle burada tatsız bir olay yaşadık. Ben olayı terk etmiştim. Benim oradaki tavrım size, ya da kanalınıza değil, medyanın genel halineydi" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:29 Muharrem İnce çark etti: 'Bir daha gelmem' dediği kanala yeniden konuk oldu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz yılın mayıs ayında konuk olduğu Haber Global canlı yayınını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını verdikleri gerekçesiyle terk etmişti. O gün 'Ben bir daha sizin kanalınıza gelmem' ifadelerini kullanan İnce, bugün aynı kanaldaki canlı yayına konuk oldu. İnce, o günkü tepkisinin kanala veya sunucuya olmadığını belirtti. BiP'te paylaş

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