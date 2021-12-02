Gündem Muharrem İnce çark etti Bir daha gelmem dediği kanala yeniden konuk oldu
POLİTİKA

Muharrem İnce çark etti: 'Bir daha gelmem' dediği kanala yeniden konuk oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz yılın mayıs ayında konuk olduğu Haber Global yayınını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını verdikleri gerekçesiyle terk etmişti. O gün "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmem" ifadelerini kullanan İnce, bugün aynı kanaldaki canlı yayına yeniden konuk oldu. İnce, o günkü tepkisinin kanala veya sunucuya olmadığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce çark etti: Bir daha gelmem dediği kanala yeniden konuk oldu
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Mayıs 2020'de konuk olduğu Haber Global yayınını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı konuşmasına yer verilmesi nedeniyle terk etmişti.

"DAHA DA SİZİN KANALINIZA GELMEM" DEMİŞTİ

Erdoğan'ın açıklamaları için kendisinin konuk olduğu yayının bölünmesine tepki gösteren İnce, "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam" ifadelerini kullanmıştı.

İnce, yaklaşık bir buçuk yıl sonra, aynı kanaldaki aynı sunucu ve konukların da yer aldığı bir programa konuk olarak verdiği sözü unuttu.

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
GÜNDEM
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

İNCE ÇARK ETTİ: TEPKİM SİZE VEYA KANALA DEĞİLDİ

İnce, "Daha önce sizinle burada tatsız bir olay yaşadık. Ben olayı terk etmiştim. Benim oradaki tavrım size, ya da kanalınıza değil, medyanın genel halineydi" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce çark etti: 'Bir daha gelmem' dediği kanala yeniden konuk oldu
OYNAT 00:29
Muharrem İnce çark etti: 'Bir daha gelmem' dediği kanala yeniden konuk oldu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz yılın mayıs ayında konuk olduğu Haber Global canlı yayınını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını verdikleri gerekçesiyle terk etmişti. O gün 'Ben bir daha sizin kanalınıza gelmem' ifadelerini kullanan İnce, bugün aynı kanaldaki canlı yayına konuk oldu. İnce, o günkü tepkisinin kanala veya sunucuya olmadığını belirtti.

Muharrem İnce'den 1997'deki görüntüleriyle ilgili ilk açıklama: Yıllardır bu videonun peşindeyim
GÜNDEM
Muharrem İnce'den 1997'deki görüntüleriyle ilgili ilk açıklama: Yıllardır bu videonun peşindeyim
Gece olması şans: Ankarada inşaat çalışması yapılan arazinin yanındaki dükkanda çökme

'Gece olması şans': Ankara'da inşaat çalışması yapılan arazinin yanındaki dükkanda çökme
BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.

Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.
Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.