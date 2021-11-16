İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurdu.

Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım

"KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMALARININ ALTINI DOLDURMADI"

Söz konusu çıkışı değerlendiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisinin liderine yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin altını doldurmadığını belirten İnce, "Şimdi helalleşmek güzel bir şeydir. Dinsel bir terimdir, vicdani bir terimdir. İnsancıldır. Buna hiç itirazım yok. Helalleşme dini bir terimdir. Hesaplaşma siyasi bir terimdir. Hesaplaşmak da seçim meydanlarında olur. Aklanmak ise hukuki bir terimdir. Seçimi kazanınca aklanmış olmazsınız. Seçim meydanlarında hesaplaşırsınız, biriniz kaybedersiniz biriniz kazanırsınız ama kazanan aklanmış sayılmaz. Aklanma yargıda olur. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamanın altını doldurmadı. Benim merak ettiklerim var" dedi.

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"KENDİSİNİ DESTEKLEMEYENLERLE, PARTİDEN DIŞLANANLARLA HELALLEŞECEK Mİ?"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin altını doldurması gerektiğini ifade eden İnce, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" açıklamalarında bulundu.