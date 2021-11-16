Gündem İnceden Kılıçdaroğlunun helalleşme çıkışına tepki Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
POLİTİKA

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Muharrem İnceden Kemal Kılıçdaroğlunun helalleşme çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?​
Muharrem İnce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurdu.

Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım
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Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım

"KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMALARININ ALTINI DOLDURMADI"

Söz konusu çıkışı değerlendiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisinin liderine yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin altını doldurmadığını belirten İnce, "Şimdi helalleşmek güzel bir şeydir. Dinsel bir terimdir, vicdani bir terimdir. İnsancıldır. Buna hiç itirazım yok. Helalleşme dini bir terimdir. Hesaplaşma siyasi bir terimdir. Hesaplaşmak da seçim meydanlarında olur. Aklanmak ise hukuki bir terimdir. Seçimi kazanınca aklanmış olmazsınız. Seçim meydanlarında hesaplaşırsınız, biriniz kaybedersiniz biriniz kazanırsınız ama kazanan aklanmış sayılmaz. Aklanma yargıda olur. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamanın altını doldurmadı. Benim merak ettiklerim var" dedi.

"KENDİSİNİ DESTEKLEMEYENLERLE, PARTİDEN DIŞLANANLARLA HELALLEŞECEK Mİ?"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin altını doldurması gerektiğini ifade eden İnce, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" açıklamalarında bulundu.

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İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
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İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

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