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POLİTİKA

CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı

Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışını değerlendirdi. Meselenin sadece Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülülerden özür dilemek olmadığını ifade eden Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu" diye konuştu. Açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'i hedef alarak, "CHP usulü helalleşme" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP usulü helalleşme: Halk TVde konuşan Levent Gültekinden Başörtülü vatandaşlar ülkeden özür dilesin çıkışı
Levent Gültekin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurdu.

Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım

"BAŞÖRTÜLÜLER ÜLKEDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Söz konusu çıkışı Halk TV canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Levent Gültekin, verdiği örnekle başörtülü vatandaşları hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını ifade eden Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi." ifadelerini kullandı.

CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı
OYNAT 00:34
CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı
Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışını değerlendirdi. Meselenin sadece Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülülerden özür dilemek olmadığını ifade eden Gültekin, 'Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu' diye konuştu. Açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'i hedef alarak, 'CHP usulü helalleşme' ifadelerini kullandı.

"CHP USULÜ HELALLEŞME"

Gültekin'in açıklamalarını sosyal medya hesabından alıntılayan ve "CHP usulü helalleşme" yorumunu yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP kanalı Halk Tv'de, yıllarca haksızlığa uğrayan başörtülü vatandaşlarımıza "Ülkeden özür dileyin." çağrısı yapıyorlar." dedi.

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