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POLİTİKA

Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru: HDP aday çıkarsaydı yerel seçimleri alabiliyor muyduk?

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi. Kendisini oyları parçalamakla suçlayanları eleştiren İnce, "CHP yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum? HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce.
Muharrem İnce.

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İnce açıklamasında, "ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Atatürk' diyemeyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. CHP artık tabeladan ibarettir" ifadelerini kullanmış ve Memleket Hareketi ile siyasi yaşamına devam edeceğini belirtmişti.

"CHP'ye ben mi engel oldum?"

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında CHP'den ayrılmasına ve oyları böleceği şeklindeki eleştirilere yanıt veren Muharrem İnce, "CHP yönetimine şunu soruyorum, 25 senedir yüzde 20 ila 25 arasında gidip gelmiş, elinizi vicdanınıza koyun. CHP önümüzdeki seçimlerde yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum?" diyerek tepki gösterdi.

"HDP aday çıkarmasaydı seçimleri kazanabiliyor muyduk?"

Kendisinin bu açıklamalarının ardından gelen "Yerel seçimleri aldık" tepkilerine de değinen İnce, "HDP aday çıkarsaydı alabiliyor muyduk? İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana... HDP aday çıkarsa biz alabiliyor muyduk? Başka bir sorum yok?" dedi.

Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru: HDP aday çıkarsaydı yerel seçimleri alabiliyor muyduk?
OYNAT 00:49
Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru: HDP aday çıkarsaydı yerel seçimleri alabiliyor muyduk?
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi. Kendisini oyları parçalamakla suçlayanları eleştiren İnce, 'CHP yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum? HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?' dedi.

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