İnce CHP'den resmen istifa etti

Dünya

Alman gazetesi: Meis Adası'nın münhasır ekonomik bölge olarak görülmesi boş bir rüya

Alman medyasındaki bir makalede, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Meis Adası’nı münhasır ekonomik bölge olarak görmesi "boş bir rüya" veya "ölü doğum" şeklinde nitelendirildi.