Gündem İnce CHPden resmen istifa etti
POLİTİKA

İnce CHP'den resmen istifa etti

Düzenlediği basın toplantısında "ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Atatürk' diyemeyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. CHP artık tabeladan ibarettir" ifadelerini kullanan Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmen istifa etti.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Muharrem İnce, e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmen istifa etti.

Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, öğle saatlerinde düzenlediği toplantıda gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıklamıştı.

İnce toplantıda, "Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Atatürk'ün partisi kalmamıştır. ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Ne işimiz var Libya'da?' diyenlerle yolumu ayırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den istifa edeceğini açıklayan İnce: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum
GÜNDEM
CHP'den istifa edeceğini açıklayan İnce: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum

Muharrem İnce: ABD’den demokrasi dilenenlerle,
OYNAT 02:46
Muharrem İnce: ABD’den demokrasi dilenenlerle, "Libya'da ne işimiz var" diyenlerle yolumu ayırıyorum
Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısıyla CHP'den ayrıldığını ilan etti. İnce 'ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' diyerek Mavi Vatanı kavrayamayanlarla, 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum' ifadelerini kullandı.

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