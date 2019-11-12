Mümtaz Soysal vefat etti

Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal (90) hayatını kaybetti. Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Soysal, evinde vefat etti. Anayasa hukuku alanında Türkiye’nin en önemli isimlerinden olan Soysal, 1929 yılında Zonguldak’ta doğdu. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Sosyal, Demokrat Halkçı Partisinden Ankara Milletvekili seçildi ve bir süre Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürdü. Soysal için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başsağlığı mesajı yayımladı. Soysal, yarın İstanbul’da toprağa verilecek.