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POLİTİKA

Mümtaz Soysal vefat etti

Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal, İstanbul Beşiktaş’taki evinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Soysal, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mümtaz Soysal
Mümtaz Soysal

Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal (90) hayatını kaybetti. Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Soysal, evinde vefat etti. Anayasa hukuku alanında Türkiye’nin en önemli isimlerinden olan Soysal, 1929 yılında Zonguldak’ta doğdu. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Sosyal, Demokrat Halkçı Partisinden Ankara Milletvekili seçildi ve bir süre Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürdü. Soysal için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başsağlığı mesajı yayımladı. Soysal, yarın İstanbul’da toprağa verilecek.

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