Murat Kurum: CHP’li İBB tıpkı Don Kişot gibi

Seçim kampanyasının en önemli vurgularından olan ‘Sadece İstanbul’ sloganını bir kez daha vurgulayan Kurum, konuşmasına, “Biz bugün sadece İstanbul’un kavgasını, İstanbul’un mücadelesini verirken; mevcut CHP’li yönetim son 5 yıldır İstanbul’un sorunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyor. İstanbul dışında her şeyin kavgasını veriyor, ama bir tek İstanbul’un kavgasını vermiyor. Biz ise ne diyoruz 'Sadece İstanbul'. Sadece İstanbul’un sorunlarıyla ilgileniyor, meselelerine odaklanıyoruz. Vatandaşlarımız, İstanbullu hemşerilerimiz bunu görüyor ve 31 Mart’ta bu şehr-i İstanbul’u emin ellere, liyakatli ellere, ‘Gerçek’ Belediyeciliğe teslim edeceklerdir. İstanbullu kardeşlerimiz, 5 yıl süren fetret dönemini bitirecektir.” diyerek devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Biz milletimizin her zor anında yanında olduk. Hiçbir zaman yaptığım işlerde ve aldığım görevlerde dedikoduların, iftiraların, bahanelerin arkasına sığınmadım, hep çalışan üreten tarafta oldum. İstanbul'un sorunlarına ilişkin gerçek belediyecilik anlayışıyla 7 gün 24 saat çalışacak, işte bu kadrolarla birlikte üretime, kentsel dönüşüme, yeşil alanın artırılmasına ilişkin hayalleri olan liyakatli kardeşlerimizle yola çıkacağız. Bu yolculukta kimse kaybetmeyecek. 31 Mart akşamı da tüm İstanbul ile birlikte tüm Türkiye'ye, tüm cihana öyle bir mesaj vereceğiz ki, Eren Bülbül'ün annesi de sevinecek, Aybüke öğretmenin annesi de sevinecek. 31 Mart'a çok az kaldı. 42 gündür yapmış olduğumuz çalışmayı bu motivasyonu çok daha yukarı çekeceğiz ve her yöne gideceğiz. Her sitemizde deprem, ulaşım, çevre, gençlerimiz ve kadınlarımız için hayallerimizi anlatacak ve hep birlikte 31 Mart akşamı İstanbul'un yeniden yükselişini yeniden şahlanışını başlatacağız" diyerek sözlerini noktaladı.