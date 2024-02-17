Dönüşümü İstanbullularla yapacağız

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Pendik' de sivil toplum kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kurum, "Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir var ve fetret döneminden kurtulmayı bekleyen yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Biz bunun için çalışacağız." diye konuştu.