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Dönüşümü İstanbullularla yapacağız

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan ve Fatih’te vatandaşlarla buluştu.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:29 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan ve Fatih’te vatandaşlarla buluştu.
Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan ve Fatih’te vatandaşlarla buluştu.

Murat Kurum’un ilk durağı Alibeyköy Meydanı Vardar Bulvarı oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde Kurum’u desteklediğini söyleyen bir vatandaş, “Siz afet bölgesinde 10 tane vilayeti ayağa kaldırdınız. Hem de sarı çizmelerle kaldırdınız” dedi. Kurum da kentsel dönüşümle ilgili başvuruların hızla alınmaya başlayacağını belirterek “İstiyoruz ki İstanbul bir an önce dönüşsün. Bunun kararını 31 Mart’ta siz vereceksiniz. Biz 39 ilçemizle, tüm İstanbullularla birlikte dönüşümü yapacağız. İmar planlarını hızlı bir şekilde çözeceğiz. Sizlerle el ele vererek İstanbul’un her yerinde komşuluk ilişkilerini yaşayacağınız, mahalledeki dostlarınızdan ayrılmayacağınız dönüşümü gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



#Murat Kurum
#Siyaset
#İBB
#İstanbul
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