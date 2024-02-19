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Murat Kurum'dan İBB'ye 'kentsel dönüşüm' tepkisi: Vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum

Beş yıldır kentsel dönüşüm kapsamında bir adım atamayan CHP'li İBB yönetimi, İstanbul adayı Murat Kurum'un 650 bin konutun dönüşüm vaadini ‘olmaması gereken’ bir proje olarak değerlendirdi. Murat Kurum ise İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi olmadığını hatırlatarak "Sürekli bahane üreten ve kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum" dedi.

16:58 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul adayı Murat Kurum
İstanbul adayı Murat Kurum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin 650 bin konutun dönüşüm vaadini ‘olmaması gereken’ bir proje olarak değerlendirmesine ilişkin açıklamada bulundu.


'Deprem siyaset üstü bir meseledir'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum,
“İstanbul’da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi 'Olmaması gereken' bir proje olarak görmesine şaşırmadım. Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. Hep söylüyoruz: Bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur” d
edi.


1 Nisan sabahının geleceğe güvenle bakmak isteyenlerin günü olacağını ifade eden Kurum,
“Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart’ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul’un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak”
ifadesini kullandı.



#Murat Kurum
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#kentsel dönüşüm
12 dakika önce
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