Murat Kurum'dan İBB'ye 'kentsel dönüşüm' tepkisi: Vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum

“İstanbul’da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi 'Olmaması gereken' bir proje olarak görmesine şaşırmadım. Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. Hep söylüyoruz: Bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur” d