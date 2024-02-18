Murat Kurum: İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul'un fetret dönemini bitirecek

"Bugün Türkiye 85 milyon vatandaşıyla büyük ve güçlüyse bu, 1000 yıldır var olan kardeşlik ikliminin korunması ve yaşatılmasıyla mümkün olmuştur. Her zaman bu birlik ve beraberliğin, bu adalet ve dayanışmanın da sancaktarı olduk, savunucusu olduk. Etle tırnak gibi olan her bir vatandaşımızın arasına nifak sokanlara fırsat vermedik. Geçtiğimiz 22 yıllık süre zarfında milletimizin sesine sağır kalmadık, milletimizin beklentilerine yabancı olmadık. Milletimiz de tüm seçimlerde bizlere inandı, güvendi ve liyakatli olan kadrolarımıza bu ülkenin idaresini teslim etti. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul'un fetret dönemini bitirecek, emaneti yeniden ehline teslim edecektir."