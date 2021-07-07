Gündem Müsilajla mücadelede 29 gün 11 bin metreküp temizlendi
İSTANBUL

Müsilajla mücadelede 29. gün: 11 bin metreküp temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Bölgesi'nde müsilaj seferberliği kapsamında temizlenen toplam miktarı duyurdu. Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizde yirmi dokuzuncu günü tamamladık. Her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz. 6 Temmuz'da topladığımız müsilaj ile birlikte 11 bin 84 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müsilajla mücadelede 29. gün: 11 bin metreküp temizlendi
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Başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok alanda yaklaşık 2 aydır etkili olan deniz salyasıyla mücadele son sürat devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,müsilaj seferberliği kapsamında temizlenen toplam miktarı duyurdu.

"Her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizde yirmi dokuzuncu günü tamamladık. Her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz. 6 Temmuz'da topladığımız müsilaj ile birlikte 11 bin 84 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik." ifadelerini kullandı.

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