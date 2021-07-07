Müsilajla mücadelede 29. gün: 11 bin metreküp temizlendi

Başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok alanda yaklaşık 2 aydır etkili olan deniz salyasıyla mücadele son sürat devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,müsilaj seferberliği kapsamında temizlenen toplam miktarı duyurdu.

"Her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizde yirmi dokuzuncu günü tamamladık. Her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz. 6 Temmuz'da topladığımız müsilaj ile birlikte 11 bin 84 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik." ifadelerini kullandı.

1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizde yirmi dokuzuncu günü tamamladık. Her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz.



6 Temmuz'da topladığımız müsilaj ile birlikte 1⃣1⃣.0⃣8⃣4⃣ m³ müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik. 💙#MarmaraHepimizin pic.twitter.com/TNmNKNgKOq REKLAM July 7, 2021