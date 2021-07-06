Gündem Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi
ANKARA

Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası (müsilaj) sorununa çözüm bulmak ve ortaya çıkış sebeplerini araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun üyeleri belirlendi. 19 üyeden oluşan komisyona AK Parti'den 10, CHP'den dört, HDP'den iki, MHP'den iki ve İYİ Parti'den bir kişi seçildi.

Haber Merkezi DHA
Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi: AK Partiden 10, CHPden dört, HDPden iki, MHPden iki ve İYİ Partiden bir kişi seçildi
Marmara Denizi'nde görülen müsilaj.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, komisyon üyelikleri için siyasi parti gruplarınca gösterilen adayların listesi okunarak oylandı.

19 üyeden oluşan komisyona AK Parti'den 10, CHP'den dört, HDP'den iki, MHP'den iki ve İYİ Parti'den bir kişi seçildi.
Komisyona seçilen milletvekilleri ve partileri şöyle:

AK Parti'den; Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İstanbul milletvekilleri Eyüp Özsoy ve Mustafa Demir, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül.

CHP'den; Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Emine Gülizar Emecan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun.

HDP'den; İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan.

MHP'den; Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu.

İYİ Parti'den; İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu.

İLK TOPLANTI 7 TEMMUZ'DA

Meclis araştırması komisyonuna seçilen üyelerin 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 13.30'da ilk toplantısının yapılmasına karar verildi. Toplantıda; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Marmara Denizi'nde 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik
GÜNDEM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Marmara Denizi'nde 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik

Çanakkale Boğazı’ndan güzel haber: Müsilaj etkisini kaybetmeye başladı
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Marmara Denizi’nde yılbaşında, 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nda ise Mart ayında görülmeye başlanan deniz salyası son 3 gündür etkisini kaybetmeye başladı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8 Haziran Salı günü başlattığı 22 maddelik ‘Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’ kapsamında ve 28 günlük süreç geride kaldı.
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28 günlük süreçte Çanakkale Boğazı’nda toplam 918,1 metreküp müsilaj toplandı. Toplanan müsilajların biriktirilmesi amacıyla 727 adet IBC tank, atıkların depolama sahalarına sevkiyatı amacıyla da 21 atık taşıma aracı kullanıldı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “592 bölgede temizlik çalışması yürüttük. 10 bin 500 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik.
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8 bin 570 denetim yaptık. 140 tesise 18 milyon TL idari para cezası uyguladık. 41 işletmenin faaliyetini durduk” ifadelerine yer vermişti.
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Çanakkale Boğazı’ndan güzel haber: Müsilaj etkisini kaybetmeye başladı
Çanakkale Boğazı'nda Mart ayı itibariyle etkili olmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) etkisini kaybetmeye başladı. Kent merkezi ve ilçelerde müsilajın yok denecek kadar az olduğu gözlendi.

Eylem planıyla müsilajla mücadele hızlandı: Toplamda 674 metreküp müsilaj toplandı
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İZMİT Körfezi’ni etkileyen müsilajı temizlemek için çalışmalar hız kazandı. Marmara Denizi Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından 8 Haziran'dan itibaren 476, toplamda ise 674 metreküp müsilaj toplandı. Müsilajın yeniden görüldüğü yerlerde temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri müsilaj ile mücadele kapsamında, 2 kontrol teknesi, 3 deniz süpürgesi, 2 amfibi araç ve 20 personel ile çalışıyor. Temizlik çalışmalarına deniz uçağı da havadan katkı yaparak, müsilaj görülen noktaların ekiplere bildirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu arada, İzmit Körfezi'ndeki 36 liman tesisi de müsilaj ile mücadeleye kendi imkanları ile destek veriyor. Liman tesisleri toplamda 159 personeli, 1 balık adam, 1 gemi, 17 deniz aracı, 4 vidanjör ve 1 iş makinesi ile liman sahaları ve yakın kıyıların müsilajdan arındırılması için katkı sağlıyor.
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Eylem planıyla müsilajla mücadele hızlandı: Toplamda 674 metreküp müsilaj toplandı
İzmit Körfezi'ni etkileyen müsilajı temizlemek için çalışmalar hız kazandı. Marmara Denizi Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından 8 Haziran'dan itibaren 476, toplamda ise 674 metreküp müsilaj toplandı. Müsilajın yeniden görüldüğü yerlerde temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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