Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri müsilaj ile mücadele kapsamında, 2 kontrol teknesi, 3 deniz süpürgesi, 2 amfibi araç ve 20 personel ile çalışıyor. Temizlik çalışmalarına deniz uçağı da havadan katkı yaparak, müsilaj görülen noktaların ekiplere bildirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu arada, İzmit Körfezi'ndeki 36 liman tesisi de müsilaj ile mücadeleye kendi imkanları ile destek veriyor. Liman tesisleri toplamda 159 personeli, 1 balık adam, 1 gemi, 17 deniz aracı, 4 vidanjör ve 1 iş makinesi ile liman sahaları ve yakın kıyıların müsilajdan arındırılması için katkı sağlıyor.