Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu: Kulübede ölü bulundu

Gündem

Yazdığı her şiiri rüyasında görüyor: Eşim öldükten sonra oldu

Bursa’da rüyadan uyandıktan sonra şiir yazan kadının yayınladığı videolar on binlerce izleyiciye ulaştı. Osmangazi ilçesinde yaşayan Fatma Başaran (69), ilkokul üçüncü sınıftan sonra okuyamadı. Okuma azmini kaybetmeyen kadın, ilkokul öğretmeni olan kocasının desteğiyle yüzlerce kitap okudu. Bilgi dağarcığını her geçen gün geliştiren Başaran şiirler yazmaya başladı. Bir yıl evvel eşini kaybedince her gece rüya görmeye başladı. Gördüğü her rüyanın ardından sabah kalktığında şiir yazdı.