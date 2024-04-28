Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimiyle ilgili çalışması tamamlandı. Yeni müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltilme yapılarak ders içerikleri sadeleştirildi. Yeni müfredatta matematik alan becerileri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlendi. Peki müfredatta matematik konuları nasıl olacak? Yapılan değişiklikler neler? İlköğretim, ortaokul, lise matematik konuları neler? İşte detaylar.