2023-2024 okulların kapanış tarihi, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Mili Eğitim Bakanlığı MEB tarafından belirlenen 2023-2024 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman alınacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.
Buna göre; 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.