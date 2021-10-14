Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalında merak edilen soruları yanıtladı.

"TOPBAŞ'A AĞABEY DEDİĞİM İÇİN ÜZERİME GELDİLER"

Yıllarca CHP'li kimliğiyle belediye başkanlığı yapan Sarıgül, o dönemdeki rakibi İBB Başkanı Kadir Topbaş ile aralarındaki ilişkiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "15 sene beraber çalıştık. Çok da iyi diyaloglarımız oldu. Seçime giriyoruz diye insanlığı kenarda bırakacak değilim. 'Kadir ağabey' diye hitap edince CHP'liler üzerime geldiler." dedi.

OYNAT 00:58 Mustafa Sarıgül 'CHP'nin oyunu bölecek' iddialarını tiye aldı: Olan bir şey bölünür zaten oylarının tamamı yüzde 20 Yıllarca CHP'de siyaset yapan ve istifa etmesinin ardından Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, 'CHP'nin oylarını bölecek' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Olan bir şey bölünür, olmayan bir şey nasıl bölünsün. Zaten olan oyun tamamı yüzde 20' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

MUSTAFA SARIGÜL: "CHP'NİN OYU ZATEN YÜZDE 20 NASIL BÖLEYİM?"

Kendisinin İBB seçimlerinde yüzde 41 oy aldığını ve bunların arasında AK Partili seçmenlerin de olduğunu vurgulayan Sarıgül, partiden ayrılması sonrası kendisine yöneltilen, "CHP'nin oylarını bölecek" iddialarına ilişkin ise, "Olan bir şey bölünür, olmayan bir şey nasıl bölünsün. Komple oy zaten yüzde 20. Ben 5'in birine talip değilim 5'in 5'ine de talibim. " ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Sarıgül'ün partisi TDP'nin Erzurum il ve ilçe yönetimleri istifa etti