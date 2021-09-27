Sarıgül'ün partisi TDP'nin Erzurum il ve ilçe yönetimleri istifa etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ederek Memleket Partisine geçtiklerini duyurdu.

TDP'YE "ETKİSİZ" ELEŞTİRİSİ

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan sonraki süreçte kendimize daha yakın gördüğümüz, etkili siyaseti yapacağına inandığımız Memleket Partisi saflarında yerimizi alacağız. Değer önemli, değersizlik değil" dedi.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstifa eden isimlerine kendi partilerine geçme kararına ilişkin konuşan Memleket Partisi İl Başkanı Serhatcan Eş, "Sayın Çelik'in ve teşkilatının istifalarının ardından partimize geçme kararları bizi gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı.