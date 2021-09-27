Gündem Sarıgülün partisi TDPnin Erzurum il ve ilçe yönetimleri istifa etti
ERZURUM

Sarıgül'ün partisi TDP'nin Erzurum il ve ilçe yönetimleri istifa etti

Eski CHP'li Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve dokuz ilçe yönetimiyle birlikte istifa etti. İstifa eden isimler, bir diğer eski CHP'li Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçiş yaptı.

Haber Merkezi AA
Sarıgülün partisi TDPnin Erzurum il ve ilçe yönetimleri istifa etti
Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ederek Memleket Partisine geçtiklerini duyurdu.

TDP'YE "ETKİSİZ" ELEŞTİRİSİ

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan sonraki süreçte kendimize daha yakın gördüğümüz, etkili siyaseti yapacağına inandığımız Memleket Partisi saflarında yerimizi alacağız. Değer önemli, değersizlik değil" dedi.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstifa eden isimlerine kendi partilerine geçme kararına ilişkin konuşan Memleket Partisi İl Başkanı Serhatcan Eş, "Sayın Çelik'in ve teşkilatının istifalarının ardından partimize geçme kararları bizi gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

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