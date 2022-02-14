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POLİTİKA

Mustafa Sarıgül muhalif medyaya çağrıda bulundu: Samimiyseniz beni de çıkarın

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir televizyon programında muhalif medya kuruluşlarının kendisini canlı yayına çıkarmamasıyla sert eleştirilerde bulundu. Halk TV'ye çağrıda bulunan Sarıgül, "Sen objektif yayın yapıyorsan ayrı gayrı demeden Türkiye Değişim Partisi'ni oraya çıkaracaksın ve istediğin gazeteci arkadaşları da karşımıza alacaksın. Sorularını da özgürce sorup cevaplayacağız. Partimin hakkını kimseye yedirmem." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Mustafa Sarıgül muhalif medyaya çağrıda bulundu: Samimiyseniz beni de çıkarın
Sarıgül, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 24 TV ekranlarında yayınlanan Arafta Sorular programına konuk oldu. Sunucu Esra Elönü, Sarıgül'e "Mustafa Sarıgül'ü bir muhalefet gütmesine rağmen neden fondaş denilen o medyada görmüyoruz? Sizi neden çıkartmıyorlar?" diye sordu.

"OBJEKTİF YAYIN YAPIYORSAN TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ'Nİ ORAYA ÇIKARACAKSIN"

Muhalif basın tarafından kıskanıldığını söyleyen Sarıgül, partisinin dipten gelen bir dalga olduğunu belirtti. "Sen objektif yayın yapıyorsan ayrı gayrı demeden Türkiye Değişim Partisi'ni oraya çıkaracaksın ve istediğin gazeteci arkadaşları da karşımıza alacaksın. Sorularını da özgürce sorup cevaplayacağız." diyen Sarıgül, partisinin hakkını kimseye yedirmeyeceğini sözlerine ekledi.

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"BİZİ ÇIKARMAZSAN HESABINI AĞIR BİR ŞEKİLDE SORARIZ"

Açıklamalarına devam eden Halk TV'ye şu ifadelerle seslendi; "Bu noktada bir kıskançlık var, bizim dipten gelen bir dalga olduğumuzu biliyorlar. Ben buradan bir kere daha Halk TV'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Sevgili Cafer, sen aslan parçasısın sen bir yiğitsin.. Cafer Halk Tv'nin kurucusu ve sahibi. Halk Tv'de bizim çok emeğimiz var, bizim de vakti zamanında orası için çok çalışmışlığımız var. Sen objektif yayın yapıyorsan ayrı gayrı demeden Türkiye Değişim Partisi'ni oraya çıkaracaksın ve istediğin gazeteci arkadaşları da karşımıza alacaksın. Sorularını da özgürce sorup cevaplayacağız. Sen o zaman diğer yeni kurulan bizden daha fazla katma değeri az olan o partileri ekranına çıkarıyorsan bizi de çıkarmak zorundasın. Sen bizi çıkarmazsan onun hesabını biz sana çok ağır bir şekilde sorarız. Ben Türkiye Değişim Partisi'nin hakkını kimseye yedirtmem."

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