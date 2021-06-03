Gündem Mustafa Sarıgül ABD yönetimi Türkiyedeki muhalefete para gönderiyor
POLİTİKA

Mustafa Sarıgül: ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti iktidarının değişmesi için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini öne sürdü. Sarıgül, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Sarıgül: ABD yönetimi Türkiyedeki muhalefete para gönderiyor
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın "muhalefeti desteklemeliyiz" sözlerini hatırlattı

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek verileceğine yönelik sözlerini anımsatan Sarıgül, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"ABD muhalefete maddi destekte bulundu"

ABD yönetiminin Türkiye'de muhalefete maddi destekte bulunduğunu öne sürdü. Biden'ın sözleri için "ABD yetkilileri, Türkiye üzerinde böyle bir konuşma yapma hakkına asla ve asla sahip değilsiniz" diyen Sarıgül, sözlerinin devamında ABD'ye seslendi:

Demokrasi, şeffaflık, dürüstlük ve başka ülkelerin içişlerine karışmıyorum' diyen ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır.

Joe Biden ne demişti?

New York Times'a röportaj veren ABD Başkan adayı Joe Biden, (Demokratların başkan adayıyken röportaj vermişti) Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söylemişti.

ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
OYNAT 02:17
ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi.
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