Mustafa Sarıgül: ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti iktidarının değişmesi için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini öne sürdü. Sarıgül, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" dedi.

Haber Merkezi 03 Haziran 2021, 09:09 Son Güncelleme: 03 Haziran 2021, 09:32 AA