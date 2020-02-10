Namaz kıldığı sırada yaşamını yitirdi

Körfez Yavuz Selim Mahallesi’nde oturan Şerafettin Bağcı, dün yatsı namazı kılmak için odasına gitti.
- 81 yaşındaki Şerafettin Bağcı'nın uzun süre odadan çıkmaması üzerine merak eden yakınları içeri girdi. Yakınları, seccadesini yere sererek namaz kılan Şerafettin Bağcı'yı hareketsiz halde görünce, sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekibi, Bağcı'nın kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi. 7 çocuk babası olan Şerafettin Bağcı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa’ya gönderildi.