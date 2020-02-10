Namaz kıldığı sırada yaşamını yitirdi

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir" dedi.