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POLİTİKA

Necmettin Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Müteahhite hak ettiği parayı vermeyeceğim demek, ben bu devleti tanımıyorum demektir

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, "Amerikan Başkanı Trump, Türk akım projesine yapan müteahhitlere yaptırım kararı almış. Kılıçdaroğlu da, Kanal İstanbul'u yapacak müteahhitlere yaptırım kararı ilan etti. Hatta devletin verdiği işi yapan müteahhite hak ettiği parayı vermeyeceğim demek, ben bu devleti tanımıyorum demektir. Akla ziyan bir durum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necmettin Aydın
Necmettin Aydın

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, "Amerikan Başkanı Trump, Türk akım projesine yapan müteahhitlere yaptırım kararı almış. Kılıçdaroğlu da Kanal İstanbul'u yapacak müteahhitlere yaptırım kararı ilan etti. Hatta devletin verdiği işi yapan müteahhite hak ettiği parayı vermeyeceğim demek, ben bu devleti tanımıyorum demektir. Akla ziyan bir durum" dedi.

Aydın, "Türkiye düşmanları Türkiye’nin güçlenmesini önleme için çareler denemekte her gün düşmanlıklarının dozunu ve çeşidini artırmaktalar. Son on yılda darbe dahil denemedikleri yol kalmadı. Şimdilerde en etkili yol ekonomik yaptırım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Amerikan yaptırımlarına paralel, Kanal İstanbul yaptırım kararı iç muhalefet etmekten çıkmış, Türkiye düşmanlığına dönüşmüştür. Türkiye düşmanları ile aynı kararları almak, aynı eylemleri yapmak onların yaptığı Türkiye düşmanlığının aynısını yapmaktır" ifadelerini kullandı.

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Aydın, "Uzun yıllar sürekli seçim kaybeden kişi olarak, muhtemelen gerçeklik algısı bozulmuş ve tehlikeli sularda yüzmektedir" şeklinde konuştu.

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