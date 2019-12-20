Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve 20. dönem Zonguldak milletvekili Necmettin Aydın, tank palet fabrikası ile Katar işbirliğinin sürekli tartışılarak gündeme getirilmesine çarpıcı bir yorumda bulundu. Aydın, "Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir. Türkiye’nin ne işi var Katar’da, ne işi var Libya’da, ne işi var Bosna’da demek, sizin ne işiniz var Diyarbakır’da ne işiniz var Kıbrıs’ta ve hatta ne işiniz var İstanbul’da demekle aynıdır" dedi.

İşte çok dikkat çeken Aydın'ın tank palet ve katar işbirliğine ilişkin değerlendirmesi:

Türkiye gündeminde tartışılan bir konu ve tartışma biçimi ve şiddeti bir turnusol kağıdı gibi tarafların pozisyonunu, gerçek amaçlarını ve kimlerin ekmeğine yağ sürüldüğünü çok net ortaya koymaktadır.

Bunlardan biriside son günlerin hararetli tartışma konusu tank palet fabrika meselesidir. Bütün mesele Türkiye’nin yalnızlaştırılmasıdır. Bu gün orta doğuda bütün ülkeler Amerika –İsrail ekseninde dizilmiş alenen Türkiye düşmanlığı yapmaktadır. Başta Mısır ve Suud olmak üzere körfez ülkeleri Türkiye’ye karşı terörü finanse etmek başta olmak üzere her türlü düşmanlığı yapmakta, Türkiye düşmanları ile kol kola yürümektedirler.

Katar ise tüm körfez ülkeleri başta olmak üzere ABD ve İsrail’in de düşmanlığına rağmen Türkiye ile kol kola yürümektedir. Önceki sene büyük finansal krizde Türkiye’ye verdiği 15 milyar dolarlık finansal destek çok anlamlıdır.

İkinci olarak Katar’daki Türk üssü çok önemlidir. Türkiye’nin yurt dışında ve özellikle orta doğudaki en büyük en donanımlı üssüdür. Hele Ortadoğu'da ülkenizi yalnız sınırlarınızın arkasından savunamazsınız. PKK ile mücadelenizde kuzey Irak’a girmeden, Kandil'i etkisizleştirmeden, Mahmur'u kapatmadan başarılı olamazsınız. Suriye’de 30-40 kilometrelik derinliği kontrol etmeden sınırlarınızı koruyamazsınız.

İşin aslı Türkiye’nin güney güvenlik sınırı İdlip- Musul hattıdır ve bu hat Büyük Selçuklu’nun, Roma'nın da güvenlik hattıdır. Bu hattı kaybedenler, başta Roma, Selçuklu, Osmanlı bu hattı kaybettikten sonra yıkılmışlardır.

Ayrıca Katar’ın tank palet işinde olması büyük bir avantajdır. Üreteceğiniz tankın hazır müşterisidir.

Böyle dost bir ülkenin hedef gösterilmesi, ailenin Türkiye yatırımlarının polemik konusu yapılması aslında Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir.

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Türkiye’nin ne işi var Katar’da, ne işi var Libya’da, ne işi var Bosna’da demek, sizin ne işiniz var Diyarbakır’da ne işiniz var Kıbrıs’ta ve hatta ne işiniz var İstanbul’da demekle aynıdır.

Dünyanın emperyalistleri Amerikası, Rusyası, İsrail’i Fransası İngiliz’i Alman’ı burnumuzun dibinde, kuzeyimizde güneyimizde yığınak yaparken, on binlerce kilometreden gelen askerleri cirit atarken bunlara tek laf etmeyip, Türkiye’nin yanında duran ülkelere laf söylemek, Türkiye’nin güvenlik operasyonlarına karşı alınan kararlara liderlik eden Amerikan senatörleri ile aynı ağzı, aynı söylemleri kullanmak demektir.

Milli olmak demek, dolaylı dolaysız ülkenizin aleyhine çalışanların ekmeğine bir gram bile yağ sürmemek, Türkiye düşmanları ile aynı safta olmamak demektir.