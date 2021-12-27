İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili geride kalan gün özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.

Söz konusu teftiş haberi muhalefette bir panik havası oluşturdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak suçu hükümete attı.

Gelişmeleri TVNET canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Nedim Şener, İBB ve İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

"HDP'YE TAVİZLER VERMEK ZORUNDALAR"

Raporlarda terör iltisaklı 557 kişi tespit edildiğini ifade eden Şener, "Neden böyle oldu? İşin içinde bir siyaset var. CHP'nin ve İYİ Parti'nin HDP'yi yanında tutarak, İBB'yi kazanmanın diyetini ödüyorlar. Gelecek seçimlerde de HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

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"İŞE ALDIKLARININ MAAŞINDAN KESİP PKK'YA GÖNDERDİLER"

Bahsi geçenlerden 450'sinin PKK/KCK'lı olduğunu ifade eden Şener, DİYADER isimli dernek üzerinden dönen oyunu ise, "Bir iddianame var. Somut delillerle ortaya konuyor. Bu öyle sıradan bir iddianame değil, son derece dikkatli ve hassas yazılmış, telefon kayıtlarından itiraflara kadar. PKK'nın, Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan bu derneğin başkanı, sözde Kürdistan kurulduğunda Diyanet İşleri Başkanı olacak. İmamoğlu tarafından referans kabul ediliyor. 6 tane ölü yıkayıcısı var. Bu gassalların 4 bin liralık maaşlarından bin lira kesilerek örgüte gönderiliyor." sözleriyle anlattı.

OYNAT 03:15 Nedim Şener 'İBB'deki panik havasının' nedenlerini anlattı: İmamoğlu her şeyin farkında​ Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan terör iltisaklı kişiler için açılan 'özel teftiş' soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yi yanında tutarak, İstanbul seçimlerini kazanmanın diyetini ödediğini vurgulayan Şener, 'HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar. İmamoğlu her şeyin farkında. Ortaya konan iddialar çok somut. PKK'ya bağlı dernek referansıyla İBB'de işe başlayanlar var ve maaşlarından her ay para kesilerek örgüte gönderiliyor. O yüzden panik halinde Anıtkabir'e gidip açıklama yapıyorlar' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"MUHTAÇ AİLELERİN KARTLARINI PKK'LILARIN AİLELERİNE GÖNDERDİLER"

Açıklamalarına PKK'lı teröristlerin ailelerine gönderilen 'yardım kartları' örneği üzerinden devam eden Şener, "Muhtaç ailelere gönderilen kartlardan 300-400 tanesinde bu derneğe veriyorlar, o kartlar da PKK terör örgütü üyeleri, devletle silahla çatışanların ailelerine gidiyor. Öldürülen PKK'lıların ailelerine gidiyor. Onlara da 'değer ailesi' deniyor, bu adı da Öcalan koydu. Bu kartlara o adı veriyorlar." ifadelerini kullandı.

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"İMAMOĞLU HER ŞEYİ BİLİYOR BU PANİK ONDAN"

İmamoğlu başta olmak üzere muhalefet kanadında oluşan panik havasına vurgu yapan İmamoğlu, "Her şeyi biliyorlar, bu panik havası ondan. İmamoğlu o iddianameye o kadar vakıf ki, panik halinde Anıtkabir'e gidiyorlar, 'İmamoğlu millete emanettir' diyorlar. Ben İmamoğlu'nun yerinde olsam, "Belediyenin kapısından terör iltisaklı olması, adli sicili önemli değil, HDP kongresine katılıp Öcalan'ı ağzına alan adamı sokmam' derim. 16 milyonun başkanısınız bu insanların güveni yok mu." dedi.

OYNAT 01:03 Nedim Şener: Millet İttifakı'nın projesinin adı Erdoğan'ı devirmek Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Biz Cumhur İttifakı gibi et ve tırnak değiliz. Biz bir proje için bir araya geldik.' sözlerini değerlendirdi. Millet İttifakı'nın amacının AK Parti politikalarına son vermek olmadığını belirten Şener, 'Yedi benzemez partinin yan yana gelmelerinin ihtimali yok. Bu partilerin AK Parti karşıtlığı yok. Neden? Çünkü bir önceki AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü onlar aday istediler. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin Başbakanı. Kemal Kılıçdaroğlu anlatırken, 'Bu ikisi çok sorumlu değil, hep Erdoğan suçluydu' diyor. O yüzden projenin adı Erdoğan'ı devirmek.' ifadelerini kullandı.

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