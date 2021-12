Nedim Şener 'İBB'deki panik havasının' nedenlerini anlattı: İmamoğlu her şeyin farkında Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan terör iltisaklı kişiler için açılan 'özel teftiş' soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yi yanında tutarak, İstanbul seçimlerini kazanmanın diyetini ödediğini vurgulayan Şener, "HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar. İmamoğlu her şeyin farkında. Ortaya konan iddialar çok somut. PKK'ya bağlı dernek referansıyla İBB'de işe başlayanlar var ve maaşlarından her ay para kesilerek örgüte gönderiliyor. O yüzden panik halinde Anıtkabir'e gidip açıklama yapıyorlar" diye konuştu.

