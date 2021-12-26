Gündem İçişleri Bakanlığı İBBde görev yapan PKKlılarla ilgili özel teftiş başlattı
İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı İBBde görev yapan PKKlılarla ilgili özel teftiş başlattı
İBB Binası

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personel hakkında başlatılan özel teftişle ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler. DİAYDER referansıyla İBB’ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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"TESPİTLER, BAHSE KONU ÖZEL TEFTİŞİN KAPSAMINDADIR"

Açıklamanın devamında, "Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine DİAYDER referansıyla, PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerdeki iddia ve tespitler bahse konu özel teftişin kapsamındadır” denildi.

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