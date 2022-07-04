Gündem Nedim Şenerden HDP seçmenine PKK sizin ailenizden birini öldürüyor ve siz halay çekiyorsunuz
POLİTİKA

Nedim Şener'den HDP seçmenine: PKK sizin ailenizden birini öldürüyor ve siz halay çekiyorsunuz

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında HDP kongresinde terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atan HDP'lilere tepki gösterdi. PKK'nın Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da 7 bin Kürdü öldürdüğünü anımsatan Şener, "Benim komşumu, akrabamı, ailemden birini öldürmüş olacak bir terör örgütü ve bir parti onun sözcülüğünü yapacak ve ben onun kongresinde halay çekeceğim. Bırakın seçmenliği falan bu insanlık kaybı." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şenerden HDP seçmenine: PKK sizin ailenizden birini öldürüyor ve siz halay çekiyorsunuz
Nedim Şener

Ankara Spor Salonu'nda dün gerçekleştirilen HDP kongresi skandal görüntülere sahne oldu. Kongreye katılan bir grup terör destekçisi, terörist başı Öcalan'a destek sloganlarıyla halay çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü lehine atılan sloganlardan dolayı soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında değerlendirmede bulunan gazeteci Nedim Şener, HDP seçmenini eleştirerek "Sokakta görüyorsunuz PKK yandaşları bir yerden başka bir yere gidemiyorlar. Ama PKK'nın en çok propagandası TBMM'de yapılıyor. Dün kongreleri vardı. Kongrede Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da 7 bin Kürdü öldürmüş PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan lehine slogan atan HDP seçmenleri vardı. Ve o HDP, PKK'nın sözcülüğünü yapıyor." ifadelerini kullandı.

Nedim Şener'den HDP seçmenine: PKK sizin ailenizden birini öldürüyor ve siz halay çekiyorsunuz
OYNAT 02:20
Nedim Şener'den HDP seçmenine: PKK sizin ailenizden birini öldürüyor ve siz halay çekiyorsunuz
Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında HDP kongresinde terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atan HDP'lilere tepki gösterdi. PKK'nın Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da 7 bin Kürdü öldürdüğünü anımsatan Şener, 'Benim komşumu, akrabamı, ailemden birini öldürmüş olacak bir terör örgütü ve bir parti onun sözcülüğünü yapacak ve ben onun kongresinde halay çekeceğim. Bırakın seçmenliği falan bu insanlık kaybı.' ifadelerini kullandı.

"BU İNSANLIK KAYBI"

Bu durumu anlamakta zorlandığını söyleyen Şener, "Benim komşumu, akrabamı, ailemden birini öldürmüş olacak bir terör örgütü ve bir parti onun sözcülüğünü yapacak ve ben onun kongresinde halay çekeceğim. Bu bırakın seçmenliği falan bu insanlık kaybı... Yahu daha geçen hafta Şırnak'ta iki çobanı ajan diye infaz ettiler. Ya nasıl ayağa kalkmıyorsunuz..." diye konuştu.

HDP kongresinde skandal: Terörist başı için atılan sloganlarla ilgili soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
HDP kongresinde skandal: Terörist başı için atılan sloganlarla ilgili soruşturma başlatıldı

HDP'nin Ankara'daki 5'inci Olağan Kongresi sırasında Öcalan sloganları atıldı
OYNAT 00:30
HDP'nin Ankara'daki 5'inci Olağan Kongresi sırasında Öcalan sloganları atıldı
HDP'nin Ankara'da gerçekleştirilen 5'inci Olağan Kongresi sırasında tribündeki PKK sempatizanı HDP'liler, terör örgütü elebaşı Öcalan için destek sloganları attı.
Yeniden hesaplandı

Yeniden hesaplandı

​2022 bedelli askerlik ücreti temmuz zammı sonrası şekillendi.
Yerler kirlenmesin

'Yerler kirlenmesin'

​Mağaza müdüründen alkışlanacak hareket: 'Çabuk hacı amcamın ayakkabılarını al gel'
Süper Ligde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

​Kelebek hastası Semra Sevinç'ten kahreden haber.

Metrekare hilesi yapanlara kötü haber.

​Isırdı, darbetti, aracına binip kaza yaptı.

​Köpekten kaçarken kamyon çarpan Mahra'nın ailesinden çağrı.

​Almanya Başbakanı Scholz enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.