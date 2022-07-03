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ANKARA

HDP kongresinde skandal: Terörist başı için atılan sloganlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 5. olağan HDP kongresi skandal görüntülere sahne oldu. Kongreye katılan bir grup terör destekçisi, terörist başı Öcalan'a destek sloganlarıyla halay çekti. Güvenlik güçlerinin tespit ettiği 4 zanlı yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü lehine atılan sloganlardan dolayı soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi AA Diğer
HDP kongresinde skandal: Terörist başı için atılan sloganlarla ilgili soruşturma başlatıldı
HDP kongresinde skandal

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP kongresi yine skandal görüntülere sahne oldu.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede PKK destekçisi grup ölçüyü iyice kaçırdı.

Kongreye katılan bir grup terör destekçisi, terörist başı Öcalan'a destek sloganları atıp halay çekti.

@GizliServis06 adlı bir kullanıcı tarafından Twitter'da hızla yayılan skandal görüntüler büyük tepki çekti.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da düzenlenen HDP 5. Olağan Kongresi'nde terör örgütü lehine atılan sloganlardan dolayı soruşturma başlattı.

Güvenlik güçlerinin tespit ettiği 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

HDP'nin Ankara'daki 5'inci Olağan Kongresi sırasında Öcalan sloganları atıldı
OYNAT 00:30
HDP'nin Ankara'daki 5'inci Olağan Kongresi sırasında Öcalan sloganları atıldı
HDP'nin Ankara'da gerçekleştirilen 5'inci Olağan Kongresi sırasında tribündeki PKK sempatizanı HDP'liler, terör örgütü elebaşı Öcalan için destek sloganları attı.
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