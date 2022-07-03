HDP kongresinde skandal: Terörist başı için atılan sloganlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP kongresi yine skandal görüntülere sahne oldu.
Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede PKK destekçisi grup ölçüyü iyice kaçırdı.
Kongreye katılan bir grup terör destekçisi, terörist başı Öcalan'a destek sloganları atıp halay çekti.
@GizliServis06 adlı bir kullanıcı tarafından Twitter'da hızla yayılan skandal görüntüler büyük tepki çekti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da düzenlenen HDP 5. Olağan Kongresi'nde terör örgütü lehine atılan sloganlardan dolayı soruşturma başlattı.
Güvenlik güçlerinin tespit ettiği 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.