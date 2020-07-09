Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babadan yürek yakan feryat: Yardım edin oğlum ölüyor

Olay, önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı.
Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı.
- Olay yerine gelen ambulansa, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.