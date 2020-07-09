Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babadan yürek yakan feryat: Yardım edin oğlum ölüyor

Teknoloji

Microsoft'un video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi

Pandemi sürecinde insanlar evden çalışmaya başlayınca bütün gözler bir anda video-konferans uygulamarına döndü. Zoom'un bu alanda atılım yapın yılın en çok indirilen uygulamalarından birisi olması teknoloji devlerinin de iştahını kabarttı. Microsoft'un Teams adlı video-konferans uygulamasına getirdiği yeni özellik de video-konferans sırasında insanları bir arada göstermek oldu. Uygulamaya ingilizce verilen isim de 'Together' yani bir arada.