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ELAZİĞ

Epilepsi hastaları 'pil' tedavisiyle sağlığına kavuşuyor: Ameliyattan bir gün sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde epilepsi hastalarına cerrahi yöntemle uygulanan 'pil' tedavisiyle, hastalar sağlığına kavuşuyor. Fırat Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sait Öztürk, "Yaklaşık 7 ay önce başlamış olduğumuz bu epilepsi pili ameliyatlarımızda tüm Türkiye'den hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Hastaların ameliyat süreçlerini olabildiğince erkene çekmeye, sıra bekletmemeye özen gösterdik ve bu süreç içerisinde yaklaşık 32 epilepsi pili ameliyatını başarıyla merkezimizde uyguladık. Ameliyattan bir gün sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Fırat Üniversitesi Hastanesi

Fırat Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde epilepsi hastaları için cerrahi yöntemle uygulanan ve halk arasında 'pil' tedavisi olarak bilinen 'Vagal sinir stimulasyonu' tedavisiyle epilepsi hastaları sağlığına kavuşuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 'pil' tedavisinin yapıldığı tek merkez olan Fırat Üniversitesi'nde, 7 ayda yapılan ameliyatlarla 32 epilepsi hastası sağlığına kavuştu.

AMELİYATTAN BİR GÜN SONRA TABURCU OLUYORLAR

Fırat Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sait Öztürk, epilepsi hastalarından ek ücret alınmadan ameliyatın yapıldığını ifade ederek, Türkiye'nin birçok bölgesinde epilepsi hastasının tedavi amaçlı Elazığ'a geldiğini söyledi.

Fırat Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sait Öztürk

Öztürk, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Epilepsi pili hasta grubumuz bizim için öncelikli hasta grubumuz oluyor. Çünkü bu hastalarımızda aniden gelişen sara nöbetleri hem hastanın hayat kalitesini ciddi bir oranda bozmakta, aynı zamanda hasta yakınlarının da gündelik yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır. Yaklaşık 7 ay önce başlamış olduğumuz bu epilepsi pili ameliyatlarımızda tüm Türkiye'den hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Hastaların ameliyat süreçlerini olabildiğince erkene çekmeye, sıra bekletmemeye özen gösterdik ve bu süreç içerisinde yaklaşık 32 epilepsi pili ameliyatını başarıyla merkezimizde uyguladık. Ameliyattan bir gün sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde epilepsi pili ameliyatı sadece bizde yapılmaktadır."

'NÖBET SIKLIKLARINDA YÜZDE 50 ORANINDA İYİLEŞMELER GÖRÜYORUZ'

Öztürk, epilepsi hastalarına yapılan pil tedavisinin ardından nöbet sıklıklarından yüzde 50 oranında iyileşmenin olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Ameliyatın yüksek risk taşımadığını anlatan Öztürk, şunları söyledi:

"Taburculuk sonrasında hastaların 10 günlük dikiş alınma süreci var. Dikişleri alındıktan birkaç gün sonra da hastaların pilini çalıştırmaya başlıyoruz. Pil çalıştırma işini ağırlıklı olarak nörolojiden meslektaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Pil kademeli bir şekilde elektrik voltajı yükseltilerek 2 aylık bir ayarlama sürecimiz oluyor. Bu sürecin sonunda da etkinliği incelediğimizde ortalama nöbet sayılarında, nöbet sürelerinde ve nöbet sıklıklarında yüzde 50 oranında iyileşmeler görüyoruz. Epilepsi pilinin etkinliği her geçen yıl içerisinde artmakta. Bir yılın sonunda hastalarımızın yüzde 50 oranında nöbetlerinde azalma bekliyoruz."

PİLİN ÖMRÜ 6 YILA KADAR SÜRÜYOR

Pilin ömrü ortalama 4 ila 6 yıl arasında sürdüğünü anlatan Öztürk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Pil biterse büyük bir ameliyat yapılmıyor. Sadece pili değiştirmek için göğüs bölgesinde bulunan yara yerini lokal anesteziyle pili 15 dakikalık kısa bir cerrahi işlemle değiştiriyoruz. Hastalar aynı gün tekrar gelmiş oldukları şehirlerine ya da evlerine dönebiliyorlar. Epilepsi pili, hastalarımızda herhangi bir sosyal hayat kısıtlamasına neden olmuyor. Taburcu olduktan sonra normal yaşantıları neyse o yaşantılarına rahatlıkla dönebiliyorlar."

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