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Nevruz etkinliğinde 22 cep telefonu çalan beş kişi tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde 22 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla beş kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

08:47 - 26/03/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Merkez Bağlar ilçesindeki alanda, 21 Mart'ta düzenlenen etkinlikte cep telefonlarının çalındığını fark eden 22 kişi polise ihbarda bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, yankesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir aracın Batman'dan Diyarbakır'a geldiği tespit edildi.


Yapılan takip sonucu etkinlik alanında park halinde olduğu belirlenen araca binmek üzere olan V.G, A.İ, E.G, Ö.İ. ile F.İ. yakalandı.


Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 22 cep telefonu bulundu.

Şüpheliler ilk ifadelerinde telefonları çalmadıklarını ileri sürdü. Bu sırada cep telefonlarının sahipleri arama yapınca gelen çağrıları cevaplayan polis, mağdurları şubeye davet etti.


Çoğu "hırsızlık" olmak üzere A.İ'nin 37, V.G'nin 8, E.G'nin 13, Ö.İ'nin 6 ve F.İ'nin 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

#Cep telefonu
#Diyarbakır
#Hırsızlık
#Nevruz
#tutuklama
1 saat önce
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