Gündem New Yorktaki Türkiye aleyhtarı ilanlar için soruşturma
ANKARA

New York'taki Türkiye aleyhtarı ilanlar için soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD’nin New York eyaletindeki reklam panolarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhtarı reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
ABD'de 'Stop Erdoğan' ilanı verenler hakkında soruşturma başlatıldı.
ABD'de 'Stop Erdoğan' ilanı verenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin New York eyaletinde bir kısım caddelerde bulunan reklam panolarındaki söz konusu ilanlara yer verilerek, “Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki sessizler tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'cülerin New York'taki propagandasına tepki
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'cülerin New York'taki propagandasına tepki

FETÖ'cülerden alçak propaganda: New York'taki panolara 'Stop Erdoğan' yazdırdılar
OYNAT 01:13
FETÖ'cülerden alçak propaganda: New York'taki panolara 'Stop Erdoğan' yazdırdılar
ABD'ye kaçan FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıları devam ediyor. Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cüler bu kez de New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi. FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan 'Silenced Turkey' oluşumu, New York'un en işlek caddesi Time Square'de yer alan reklam panolarına 'Stop Erdoğan' yazdırdı.


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