Oğlumu başkası değil HDP kaçırdı

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 3 aile daha katıldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

18 AİLE OLDU

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden baba Süleyman Aydın ile İstanbul'dan anne Saliha ve baba Salim Edizer de çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek dün oturma eylemine katıldı. Öğleden sonra da 5 yıl önce 17 yaşındayken kaybolan Ramazan Üçdağ’ın annesi Mevlüde Üçdağ eyleme başladı. Eylem yapan aile sayısı 18'e ulaştı.

OĞLUMU LİCE'YE GÖTÜRDÜLER

Baba Süleyman Aydın, oğlu Özkan’ın 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyledi. Aydın, akşam eve gelmemesi üzerine yaptıkları araştırmada oğlunun terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını öğrendiklerini, durumu polise bildirdiklerini belirtti. Lice'ye kaçırılmış olabileceği yönünde duyum aldığını anlatan Aydın, "Lice'ye gittim. Örgüt mensupları, 'Evet oğlun burada' dediler. 'Oğlumu verin' dedim. Teröristlerin oğlumun başka bir yere gönderildiğini söyleyerek, zorluk çıkarması üzerine oradan ayrıldım" dedi.

ÇOCUĞUMU İSTİYORUM

İstanbul'dan gelen anne Saliha Edizer, oğlu Yakup'un Kağıthane HDP İlçe Başkanlığı aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia etti. Edizer, oğlunun 9 Haziran 2015'te 14 yaşındayken kaçırıldığını aktararak, "İstanbul'dan gitti. Lise 2. sınıf öğrencisiydi. Evden çıkmayan bir çocuk birden bire kayboldu. Arkadaşlarını aradık, sorduk dediler ki; Kağıthane ilçeye gönderiyorlarmış. Arkadaşı, 'Sen Kağıthane ilçeye git ben geliyorum' diyormuş. Kağıthane HDP İlçe Başkanlığı imiş. Çocuğumu istiyorum" ifadelerini kullandı. Bütün annelerin yüreğinin yandığına işaret eden Saliha Edizer, şöyle konuştu: “Benim de aynı şekilde yanıyor. Gece, gündüz ağlıyorum. İsterim ki; çocuğum şimdi yanımda olsun. Bana ihtiyacı var o çocuğun. Çocuğu kaçırdılar, götürdüler. Gittiği zaman 14 yaşını bitirmişti. Şimdi 19 yaşına girdi. Hiç haber alamadım. Sadece bir tanıdık, örgüte yakın bir televizyon kanalında görmüş ve o kısmı çekmiş. Bana verdiler, oradan gördük. O olduğunu bildik. Kıyafetler giydirmişler, tıraş etmişler. Lise öğrencisini farklı bir şekil yapmışlar. İstiyorum çocuğum burada olsun. Çocuğumu HDP götürdü, başka kimse götürmedi. Bütün anneler gibi benim de yüreğim acıyor. Oturma eylemi yapacağız, çocuğumuz getirilinceye kadar.”

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SELÇUK’A SARILDI

Mevlüde Üçdağ ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’ın aileleri ziyareti sırasında eyleme katıldı. Selçuk’a sarılıp ağlayan Dağ, oğlunun bulunmasını istedi. Bu sırada Bakan Selçuk’un da duygulandığı görüldü.

Ölmeye razıyız

Baba Süleyman Aydın, oğlundan 4 yıldır haber alamadıklarını ve perişan halde olduklarını dile getirerek, HDP il binasındaki oturma eylemine ilişkin şunları kaydetti: "Oğlumu buraya getirmeden götüremezler. Kesin gelir buraya, buradan gönderirler oraya. Onun için ben buradayım. Gerekirse biz de burada ölmeye razıyız. Oğlumuzu versinler. Oğlumu istiyorum, yoksa burada ne işim var? Oğlumu versinler, evime gideyim. Hiç kimsenin tehdidi de umurumuzda değil. HDP olmasa çocuklar nasıl gitsin. Onlar yönlendiriyor çocukları."

Destek bekliyoruz

Türkiye’ye destek çağrısında da bulunan Saliha Edizer, oğluna kavuşma ümidiyle kilometrelerce uzaktan geldiğini ve herkesten destek beklediklerini söyledi. Edizer, “Çocuğumun acısıyla her gün ağlıyorum. Dişi ağrıyordu, o ağrısıyla alıp, götürdüler. Çocuğumu gönderin” dedi.“Allah’ını seven herkes buraya gelsin. Otobüsler kaldırın, her ilçeden her yerden herkes gelsin. Sanatçılardan, futbolculardan Allah rızası için destek bekliyoruz. Evlat sahibi olan olmayan herkes gelsin” diyen Edizer, herkesi yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Her zaman yanınızdayız

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eyleme yeni katılan Mevlüde Üçdağ’ı sarılarak yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ailelere desteklerini iletmek için oturma eyleminin yapıldığı HDP il binası önüne gelen Bakan Selçuk, buradaki annelerle tek tek görüştü. Ailelere destek mesajı veren Bakan Selçuk, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Anaların eylemi dönüm noktası

TBB Yönetim Kurulu üyesi Ali Elibol, aileleri ziyaret etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ali Elibol, Diyarbakır Barosu’na kayıtlı bazı avukatlarla HDP il binası önüne gelerek Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ailelerle görüşen Elibol, "Barolar Birliği’nin kanunen verilmiş bir görevi var. O görev temel hak ve özgürlükleri korumak ve kollamaktır. Bu görev nedeniyle buraya geldik" dedi. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nden de, oturma eylemine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Diyarbakır'da eli öpülesi annelerin evlatlarını örgütten kurtarmaya yönelik başlattıkları direniş, terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır. Anaların eylemi, Anadolu’nun umududur" ifadelerini kullandı.

Diyarbakırlı anneler barışın umudu

Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, evlat acısıyla feryat eden Diyarbakırlı annelerin barışın bir umudu olduğunu söyledi. Ankara’da Diyanet’in düzenlediği Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarına katılan Oktay, buradaki konuşmasında “Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bölgede belirsizliklere karşı istikrarın ve çatışmalara karşı barışın umudu olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

82 MİLYONUN YANINDAYIZ

“Barışın bir diğer umudu da evlat acısıyla feryat eden Diyarbakırlı annelerdir. Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu topraklara, etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalışanların tüm çabalarını kendi içimizde birlik ve beraberliğimizi perçinleyerek boşa çıkarmak bizlerin elindedir. Bunun için devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada 82 milyon vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

FİTNE KÖRÜKLENİYOR

İslam dünyasını ayrışmalar, kan ve gözyaşının sardığını belirten Oktay, “Müslümanlar mezhepçilik, ırkçılık ve terör fitnesi yüzünden ciddi yaralar almaktadır. DEAŞ, FETÖ, El Kaide, Boko Haram, PKK ve Eş Şebab gibi taşeron örgütler Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda fitneyi körüklemektedir” dedi.

OYNAT 01:15 HDP'liler ile eylem yapan aileler arasında gerginlik Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin oturma eylemi 4. gününe girdi. HDP'lilerle tartışan Acılı anne Ayşegül Biçer, 'HDP il binası Kandil'in ana merkezidir. Bunu Diyarbakır'da yaşayan herkes biliyor.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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