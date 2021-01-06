Öğrencilerin burs ve kredi ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Burs ve kredi ödemeleri 6 - 10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.
- Burs ve kredi miktarları, lisansta 550'den 650 TL'ye, yüksek lisansta 1100 TL'den 1300 TL'ye, doktorada ise 1650 TL'den 1950 TL'ye çıkarılmıştı.