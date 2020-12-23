Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğrencilere müjde 2021 yılı burs ve kredi miktarlarını açıkladı
EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: 2021 yılı burs ve kredi miktarlarını açıkladı

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere müjde verdi. Erdoğan 2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine bin 300 TL ve doktora öğrencilerine ise bin 950 TL burs ve kredi ödeneceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kredi ve burs miktarları arttı.
Kredi ve burs miktarları arttı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Burada öğrencilere müjde veren Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, Yüksek Lisans'a 1100 TL, Doktora'da 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL'yi buldu.

Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor
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