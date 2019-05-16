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BOLU

Bolu haber: Öğrencisine tokat atan öğretmene velilerden imzalı destek

Öğrencisine tokat atan öğretmene velilerden imzalı destek

Bolu'da Cumhuriyet İlkokulu'nda, tahtaya kaldırdığı 2'nci sınıf öğrencisinin kulağını çekip, tokat attığı anların görüntüleriyle haberlere konu olan öğretmen G.Y. hakkında, idari soruşturma sürerken, 20 veli imza toplayarak öğretmene destek verdi.

Haber Merkezi DHA
Öğretmenin, öğrenciye tokat atması başka bir öğrenci tarafından görüntülendi.
Öğretmenin, öğrenciye tokat atması başka bir öğrenci tarafından görüntülendi.

Bolu Sümer Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y., geçen hafta 2'nci sınıfa ders verdiği sırada bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı. G.Y., akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği öğrenciden sayı saymasını isteyip, "Vallahi döverim" dedi. G.Y., daha sonra çocuğa tokat attı.

Bu anlar ise öğretmenin sınıfta misafir olarak bulunan eski öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, haberlere konu oldu, G.Y. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Aile şikayetçi olmamıştı

Çıkan haberlerin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü de çocuğun babası H.E.'yi emniyete davet etti. Baba H.E. emniyetteki ifadesinde öğretmenden şikayetçi olmadığını söyledi.

  • H.E.'nin, öğretmen ile görüştüğünü kendisinden özür dilediğini ve olayı aralarında hallettiklerini söylediği öğrenildi.
  • İfade için çağrılan G.Y. de olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ve bir anlık boşlukta meydana geldiğini söyledi.

20 veliden destek imzası

G.Y. hakkında idari soruşturma sürerken, sınıfta eğitim gören çocuklardan 20’sinin velisi öğretmenin okulda eğitime devam etmesini isteyerek Bolu Valiliği’ne dilekçe verdi.

  • Dilekçede, "Çocuğum Cumhuriyet İlköğretim Okulu 2/D sınıfında öğretmen G.Y.’den eğitim görmektedir. Son zamanlarda öğretmenimiz G.Y. hakkında basın ve sosyal medyada çıkan haberlerin abartılarak farklı yerlere çekildiğini üzülerek görmekteyim. Ancak ben öğretmenimizin gerek çocuğuma verdiği eğitimden gerekse sınıf içerisindeki davranışlarından memnunum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.

Öğrencisinin kulağını çekip tokat attı
GÜNDEM
Öğrencisinin kulağını çekip tokat attı

Sorduğu soruyu bilemeyince öğrencisini tokatladı
OYNAT 00:00
Sorduğu soruyu bilemeyince öğrencisini tokatladı
Bolu Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda görevli G. Y. isimli öğretmen, öğrencilerinden birisinin sorduğu soruyu bilememesi üzerine sınıf tahtası önünde kulağını çekerek kafasına tokat attı. Öğretmeninden şiddet gören çocuğun durumu ailesine haber vermesi üzerine aile G. Y.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen G.Y. hakkında soruşturma başlattı.


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