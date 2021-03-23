Gündem Öğretmen kalemle dehşet saçtı Aynı sitede oturduğu komşusunu kanlar içinde bıraktı
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Öğretmen kalemle dehşet saçtı: Aynı sitede oturduğu komşusunu kanlar içinde bıraktı

Öğretmen kalemle dehşet saçtı: Aynı sitede oturduğu komşusunu kanlar içinde bıraktı

Kahramanmaraş’ta bir öğretmen, aynı sitede oturduğu komşusuna polislerin gözü önünde kalemle saldırdı.

Haber Merkezi İHA
Öğretmen kalemle dehşet saçtı: Aynı sitede oturduğu komşusunu kanlar içinde bıraktı
Yaralanan Nimet Çokbüyük

Kahramanmaraş'ta bir Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Esra G.M., sitedeki komşusu Nimet Çokbüyük (41) ile tartışarak kavga etti. Tartışmanın ardından Nimet Çokbüyük darp raporu alarak şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra G.M. elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük’ün yüzüne sapladı. Karakol ve site bahçesinde yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Görüntülerde, kavga eden iki kadını komşuları ayırmaya çalışırken, olaya Esra G.M.’nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük’ü iterek yere düşürdü. Yaşanan olayların ardından Nimet Çokbüyük ve M. çifti karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esra G.M., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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